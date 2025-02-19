«Начались большие проблемы с психикой»: Natan рассказал о нервном срыве после хейта из-за его измен жене

Natan (фото: ВКонтакте @natan.mirov)
Певец Natan ещё недавно лихо отшучивался в соцсетях в ответ на хейт из-за его поведения на шоу «Звёзды в джунглях». Однако выяснилось, что это лишь защитная реакция – в душе артиста уже давно нет места радости и покою.
В свежем выпуске шоу «50 вопросов» Natan признался, что очень тяжёло переживает массовый хейт и распад семьи после участия в нашумевшем проекте.
Певец поделился, что всё настолько плохо, что лейбл не на шутку испугался за артиста и начал буквально спасать его. А самому Natan'у пришлось обратиться за помощью к психологу и начать принимать антидепрессанты. Совсем недавно у певца даже случился нервный срыв.
Natan подчеркнул, что пока ему не стало легче. При этом он не жалеет себя и запрещает другим делать это, а ещё полностью осознаёт вину перед супругой.
По словам певца, жена Анастасия общается с ним, но очень натянуто и без эмоций. Но Natan не собирается оставлять всё, как есть. Он намерен реанимировать их отношения и надеется, что у него хватит сил, ума, мужества и чести для этого.
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Певец поделился, что всё настолько плохо, что лейбл не на шутку испугался за артиста и начал буквально спасать его. А самому Natan'у пришлось обратиться за помощью к психологу и начать принимать антидепрессанты. Совсем недавно у певца даже случился нервный срыв.
«Недавно плакал. Было тяжело. Был срыв. Я очень редко это делаю, очень. Поводом послужила незначительная штука. И я такой себе «заткнись, ты что делаешь, стыдно, ты что». Мужик не плачет – мне было стыдно», – откровенно рассказал исполнитель.Кроме того, у артиста начались серьёзные проблемы с алкоголем, он пребывал в состоянии постоянного стресса, что негативно сказалось на его работоспособности.
Natan подчеркнул, что пока ему не стало легче. При этом он не жалеет себя и запрещает другим делать это, а ещё полностью осознаёт вину перед супругой.
По словам певца, жена Анастасия общается с ним, но очень натянуто и без эмоций. Но Natan не собирается оставлять всё, как есть. Он намерен реанимировать их отношения и надеется, что у него хватит сил, ума, мужества и чести для этого.
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Анастасия Чинкова