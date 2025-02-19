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«Начались большие проблемы с психикой»: Natan рассказал о нервном срыве после хейта из-за его измен жене

Natan (фото: ВКонтакте @natan.mirov)

Natan (фото: ВКонтакте @natan.mirov)

Певец Natan ещё недавно лихо отшучивался в соцсетях в ответ на хейт из-за его поведения на шоу «Звёзды в джунглях». Однако выяснилось, что это лишь защитная реакция – в душе артиста уже давно нет места радости и покою.
В свежем выпуске шоу «50 вопросов» Natan признался, что очень тяжёло переживает массовый хейт и распад семьи после участия в нашумевшем проекте.

Певец поделился, что всё настолько плохо, что лейбл не на шутку испугался за артиста и начал буквально спасать его. А самому Natan'у пришлось обратиться за помощью к психологу и начать принимать антидепрессанты. Совсем недавно у певца даже случился нервный срыв.

«Недавно плакал. Было тяжело. Был срыв. Я очень редко это делаю, очень. Поводом послужила незначительная штука. И я такой себе «заткнись, ты что делаешь, стыдно, ты что». Мужик не плачет – мне было стыдно», – откровенно рассказал исполнитель.
Кроме того, у артиста начались серьёзные проблемы с алкоголем, он пребывал в состоянии постоянного стресса, что негативно сказалось на его работоспособности.

Natan подчеркнул, что пока ему не стало легче. При этом он не жалеет себя и запрещает другим делать это, а ещё полностью осознаёт вину перед супругой.

По словам певца, жена Анастасия общается с ним, но очень натянуто и без эмоций. Но Natan не собирается оставлять всё, как есть. Он намерен реанимировать их отношения и надеется, что у него хватит сил, ума, мужества и чести для этого.

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В дом беременной Мишель Киган и ее мужа проникли грабители
20 февраля 2025, 13:58

Фото: iStock/AndreyPopov

Грабители проникли в особняк 37-летней британской актрисы Мишель Киган и ее мужа Марка Райта. Супруги смогли спрятаться в спальне и даждаться приезда полиции.
По данным Daily Mail, пара проживает в особняке примерной стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Накануне около 18:00 по местному времени они услышали звук разбивающегося стекла. На площадке перед бассейном Райт увидел четверых мужчин в балаклавах.

Тогда Киган и Райт не стали оказывать сопротивление разбойникам и спрятались в спальне, вызвав полицию. При этом дом оснащен современной системой охраны, и грабители испугались, когда заработала сирена и сбежали. Украсть они ничего не успели.

«Мишель и Марк рады, что никто из них не пострадал, но это был травмирующий опыт для обоих. Марк поступил разумно и остался с женой, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. Они дождались приезда полиции, прежде чем покинуть спальню. Это был ужасный опыт, особенно для беременной женщины. Они, по понятным причинам, потрясены случившимся», — говорится в статье.

При этом полиция считает, что в дом ворвались профессионалы, которые надеялись на крупный куш. При этом Марк, увидев грабителей в камеру, первым делом позаботился о защите своей беременной супруги.

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Не смогла родить миллионеру и оказалась на улице: куда пропала Анна Горшкова из сериала «Бедная Настя» и как увела жениха у Кабаевой
20 февраля 2025, 13:55

Анна Горшкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Анна Горшкова, известная благодаря роли крепостной Полины в сериале «Бедная Настя», до сих пор не нашла свою любовь. Известно, что однажды она увела жениха у гимнастки Алины Кабаевой и крутила роман с 80-летним мужчиной. Подробнее о личной жизни артистки расскажет «Радио 1».

Начало карьеры и жизнь в Париже



Анна начала свою карьеру в модельном бизнесе в Париже, где добилась значительных успехов. Она окончила престижную школу в Москве с углубленным изучением математики и иностранных языков. В 14 лет ее заметили в модельном мире, и вскоре она подписала контракт с агентством. Через два года она оказалась в Париже, но жесткие условия работы и эксплуатация в индустрии разочаровали ее. Вернувшись домой, Горшкова решила сосредоточиться на учебе и успешно поступила на факультет социологии.

Во время учебы продюсеры сериала «Бедная Настя» проводили кастинги на роль крепостной Полины Пеньковой, завистницы главной героини. В поисках подходящей актрисы кастинг-директора просмотрели тысячи кандидаток, но ни одна из них не соответствовала требованиям для этой сложной и многогранной роли. Полина должна была быть одновременно нежной и сильной, и такую актрису было трудно найти.

Продюсеры рассматривали не только актрис, но и сотрудниц модельных агентств. Среди множества фотографий моделей их внимание привлекла Анна Горшкова. Сочетание ангельской невинности и демонического обаяния в ее образе поразило продюсеров, и они сразу утвердили Анну на роль Полины Пеньковой.

Анна Горшкова (Фото: кадр из фильма «Бедная Настя»)

Сериал стал невероятно успешным и принес Горшковой мгновенную славу, открыв двери к новым предложениям от режиссеров. Благодаря «Бедной Насте» актриса позже снялась в проектах с такими известными артистами, как Дмитрий Дюжев, Данила Страхов, Марина Александрова и Виктор Вербицкий.

Известность и многочисленные романы


Кроме съемок в фильмах, перед Горшковой открылись возможности участвовать в светских мероприятиях, давать интервью и появляться в телешоу, где она знакомилась с влиятельными фигурами киноиндустрии.

В 2006 году актриса начала встречаться с бизнесменом Шалвой Муселиани, которого связывали слухи о романе с чемпионкой мира по художественной гимнастике Алиной Кабаевой. Несмотря на спекуляции, Горшкова настаивала, что между ними лишь дружеские отношения.

После успеха в карьере актриса завела роман с Михаилом Борщевым, влиятельным главой «ЦентрГаза», который был старше её на 15 лет. Пара отпраздновала свадьбу в Монако, удивив гостей роскошной церемонией. Однако их брак продлился всего два года и завершился громким разводом. Разногласия возникли из-за различных жизненных планов: Горшкова не хотела становиться домохозяйкой и матерью, в то время как Борщев мечтал о детях. В ходе одной из ссор он даже выгнал актрису из своего дома на Рублевке.

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После разрыва Горшковой с миллионером в прессе появились слухи о её связи с известным режиссёром Станиславом Говорухиным, который был на 47 лет старше актрисы.

В последние годы Горшкова стала реже сниматься в кино, но увлеклась музыкой и пением, сотрудничая с музыкантами Артуром Бэстом и Яном Осиным. Личную жизнь актриса старается держать в тайне.

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«Не могла дышать»: Кудрявцева «согласилась на треш» на съемках шоу «Жестокие игры»
Кудрявцева ударилась спиной и не могла дышать на съемках в Аргентине
20 февраля 2025, 13:49

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева ударилась спиной на съемках в Аргентине, а потом не могла дышать некоторое время. О произошедшем теледива рассказала в личном блоге.
«Я до сих пор не понимаю, как я согласилась на этот треш. Каждый день были ужасающие состязания на время. Здесь, кстати, обрывается видео. Потому как я так ударилась спиной, что не могла дышать какое-то время», — поделилась артистка.
Речь шла о съемках шоу «Жестокие игры» в 2010 году, когда Кудрявцева получила травму при прохождении испытания. Мужество ведущей поразило ее коллег по цеху. В частности, певицу Наташу Королеву.

«Да, Лера! Вот такого я от тебя не ожидала», — писала Королева.
Ранее стало известно о судьбе телеведущего Александра Гордона.

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«Отпускаю эту муть»: Елена Ксенофонтова неожиданно высказалась после развода с мужем-адвокатом
20 февраля 2025, 13:16

Елена Ксенофонтова (Фото: Telegram @ElenaKsenofontovaofficial)

Актриса Елена Ксенофонтова накануне ошарашила поклонников заявлением о своем разводе.
В 2022 году актриса сообщила, что вновь обрела счастье. Однако она не делилась с подписчиками подробностями личной жизни. А накануне стало известно, что Ксенофонтова развелась с третьим мужем Алексеем Куликовым. Причину она называть не стала.

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду. Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — рассказала актриса в интервью Леди.Mail.

При этом она уточнила, что развод прошел вполне гладко и без деления имущества.

«Разбирая старые архивы, не нахожу я счастья в них. Нет, оно, конечно, было! Но скрыто под обломками обид. Все, что со мной происходило, имело смысл. Опыт. Путь. Но, слава Богу, все отжило. Я отпускаю эту муть», — пост с таким содержанием выложила Елена в соцсети, сопроводив его фото, где ее взгляд устремлен в даль.

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Страсть к студенткам, алкоголизм и внебрачные дети: судьба телеведущего Александра Гордона
20 февраля 2025, 12:58

Александр Гордон (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

20 февраля российскому актеру, режиссеру и телеведущему Александру Гордону исполняется 60 лет. В своей профессиональной деятельности он отличается категоричностью и принципиальностью.
О непростой личной жизни, алкогольной зависимости и скандалах, связанных с именем Александра Гордона — в материале «Радио 1».

Биография


Александр Гарриевич Гордон родился 20 февраля 1964 года в Обнинске Калужской области. Его отец — писатель и художник Гарри Гордона, мать — медик Антонина Стрига. После развода родителей воспитанием мальчика занимался отчим Николай Чинин. Отец долгое время не поддерживал общение с сыном. Их отношения наладились, когда Александру исполнилось 19 лет.

Детство у мальчика было насыщенным, Гордон рос творческой личностью. По его словам, в пять лет он имел собственный театр кукол и даже давал представления, на которые собирались зрители. С малых лет Александр мечтал о карьере театрального режиссёра. После окончания школы он поступил в Щукинское театральное училище. В студенческие годы молодой человек совмещал учебу с работой монтировщиком и преподаванием в детском кружке.

Жизнь в США


Сразу после окончания учебного заведения начинающий актер приступил к работе. Его приняли в Театр-студию Рубена Симонова, однако здесь Александр прослужил только два года, а потом вместе с семьей уехал жить в США. Там он работал электриком и настройщиком кондиционеров, пока не устроился на русскоязычный канал ведущим.

Александр Гордон (Фото: кадр из передачи «Мужское / Женское»)

Заинтересовав продюсеров ТВ-6, Гордон стал автором программы «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Три года он жил на две страны, пока не решил вернуться в РФ окончательно, при этом сохранив за собой гражданство Соединенных Штатов.

Первый развод


После окончания Щукинского училища Гордон женился на журналистке Марии Бердниковой, а через год у супругов родилась дочь Анна. Молодая семья обосновалась в Чертаново. Вскоре они уехали в Америку, однако из-за взаимных претензий и непонимания брак распался. Бывшая жена и дочь остались в Штатах.

Карьера


В России телеведущий и режиссер на рубеже веков создал ряд программ, в том числе и «Собрание заблуждений». Этот проект собирал высокие рейтинги на протяжении длительного времени. Спустя время появилось политическое ток-шоу «Процесс», которое Гордон вел совместно с Владимиром Соловьевым.

В 2007 году Александр стал новым ведущим программы «Закрытый показ». Шоу получило популярность у публики и транслировалось до 2013 года.

В 2013 году на экраны вышли новые программы с участием ведущего — «Политика» и «За и против». В первой передаче соведущим Гордона стал журналист Петр Толстой, во второй — актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

Спустя год в паре с Юлией Барановской Александр начал вести ток-шоу «Мужское / Женское», где поднимались острые социальные вопросы.

Александр Гордон и Юлия Барановская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В феврале 2020 года на Первом канале стартовало шоу, в котором Александр Гарриевич выступил в привычной роли ведущего. Программа получила название «Док-ток».

Стоит отметить, что Гордон также появляется на экране в качестве актера и режиссера. Его наиболее известными режиссерскими работами стали фильмы «Пастух своих коров» и «Огни притона».

Осенью 2016 года Александр даже стал участником слепого прослушивания шоу «Голос». Он исполнил композицию In The Death Car. Ни один из судей не повернулся к Гордону. По словам Полины Гагариной, наставники, кроме Димы Билана, который искренне удивился, увидев Гордона, сразу поняли, кто поет у них за спиной. Телеведущий потом рассказал, что когда-то мечтал петь в ресторанах, но один музыкальный критик отметил: его голос похож на урчащий холодильник.

Многочисленные разводы


После первого развода Александр Гордон начал роман с актрисой Наной Кикнадзе. Хотя он сделал ей предложение, до свадьбы дело не дошло — регулярные ссоры привели к разрыву спустя семь лет отношений.

В 36 лет телеведущий встретил 20-летнюю студентку Катю Прокофьеву, на которой через время женился. Но этот союз долго не продлился: отец Александра не принял невестку, а сам он начал воспринимать амбиции супруги как корысть. Сама Екатерина была недовольна алкогольной зависимостью мужа.

В 2011 году Гордон женился на 18-летней Нине. Влюбленные сыграли тайную свадьбу. Однако и их отношениям вскоре пришел конец после того, как у Гордона родилась внебрачная дочь от журналистки Елены Пашковой. В итоге в 2012 году пара развелась.

В 2014 Александр снова нашёл счастье с 20-летней студенткой Нозанин Абдулвасиевой. Журналист не первый раз видел Нозанин: когда ей было 10 лет, дедушка приводил её в мастерскую на Красной Пресне, где озвучивал свой фильм Гордон. Спустя шесть лет пара разошлась. В семье родилось двое детей: Александра и Фёдор.

Алкогольная зависимость


Телеведущий не скрывает, что у него есть проблемы с алкоголем.

«Если рассуждать по врачебным меркам, то да, конечно, я страдаю от алкоголизма. Но я какой-то социализированный алкоголик, потому что работаю как псих. Недавно проходил полное обследование организма. Кроме возрастных изменений, все в порядке. Были времена, когда я выпивал по две бутылки коньяка в день, но такие дни, слава Богу, закончились. Я пью на работе и не скрываю этого никогда. Как это выглядит? Выхожу за кулисы, там стоит маленький стаканчик белого вина, я делаю глоток и возвращаюсь», — рассказал Гордон в одном из интервью.

В начале нового сезона шоу «Док-ток» журналист извинился перед публикой за свое появление в программе в состоянии алкогольного опьянения. Ведущий сообщил, что обратился за помощью к специалистам и заверил, что сложный период в его жизни, когда алкоголь был проблемой, остался позади.

Пятый брак


В 2018 году Александр Гордон познакомился со студенткой Государственного музыкально-педагогического института Софией Каландадзе, арфисткой, с которой он выступал на фестивале в Елабуге.

Спустя четыре года в возрасте 58 лет Гордон тайно женился на 20-летней Софии. В мае того же года пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, и теперь они не скрывают свою семейную жизнь.

Скандалы


С 2014 года Александр в студии программы «Мужское / Женское» часто становился участником скандалов. В одном из эпизодов журналист накинул капроновые колготки на шеи героев шоу, пытаясь осудить женщину, которая привязывала ребенка к кровати. В другом выпуске Гордон поцеловал ногу гостье в эфире.

Никита Кологривый (Фото: кадр из передачи «Закрытый показ»)

Также у ведущего был конфликт с актером Никитой Кологривым. Молодой артист, который ранее критиковал некоторых коллег, покинул студию программы «Закрытый показ» после того, как Гордон раскритиковал его за уклончивый ответ на вопрос о сериале «Подельники».

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