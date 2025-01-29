Алёна Водонаева убеждена, что Лерчек и Бьянка недоговаривают о близости с Natan в шоу на выживание

Алена Водонаева (фото: соцсети)
Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева уверена, что блогер Лерчек и певица Бьянка что-то недоговаривают насчёт интрижек с рэпером Natan во время шоу на выживание. Несмотря на то, что все трое пытаются доказать отсутствие какой-либо близости, Алёна уверена в обратном.
Блогер отметила, что у неё везде свои люди, которые предоставили достоверную информацию. Согласно полученным данным, Natan не только целовался на шоу, было что-то посерьёзнее.
Также она указала на то, что Natan сам портит собственную репутацию, открыто говоря об интрижках и изменах, не беспокоясь при этом о семье. Она назвала его невоспитанным и некультурным человеком, который не беспокоиться о состоянии своей семьи, даже несмотря на то, что с супругой он развёлся.
Читайте также:
«Я больше не могу иметь детей»: Алена Водонаева призналась, что родила сына только после четвёртой беременности
«Эти квадроберы совсем стыд потеряли»: за что Алена Водонаева обозвала Мизулину и Shamanа, что их связывает на самом деле
«Люблю, когда мужчина на мне»: Седокова, Водонаева, Семенович и другие звезды рассказали об идеальном сексе
«"Дом-2", только у нормальных людей он был в 20 лет, а у них во время седых волос на одном месте», – отметила Водонаева.
Также она указала на то, что Natan сам портит собственную репутацию, открыто говоря об интрижках и изменах, не беспокоясь при этом о семье. Она назвала его невоспитанным и некультурным человеком, который не беспокоиться о состоянии своей семьи, даже несмотря на то, что с супругой он развёлся.
«Это неумный человек. Сейчас, на время хайпа шоу, он Петрушка, который развлекает зрителей», – подчеркнула Алена.Кроме того, она добавила, что для неё женатые мужчины – это табу. Она даже с близкими подругами не решается их обсуждать.
Читайте также:
«Я больше не могу иметь детей»: Алена Водонаева призналась, что родила сына только после четвёртой беременности
«Эти квадроберы совсем стыд потеряли»: за что Алена Водонаева обозвала Мизулину и Shamanа, что их связывает на самом деле
«Люблю, когда мужчина на мне»: Седокова, Водонаева, Семенович и другие звезды рассказали об идеальном сексе
Анастасия Чинкова