«Начались мощнейшие скандалы»: Ольга Серябкина рассказала о конфликтах со своим сыном

Ольга Серябкина (фото: Telegram @seryabkina)
Певица Ольга Серябкина поделилась трудностями, с которыми сталкивается при воспитании своего трехлетнего сына Луки. По словам артистки, у ребенка начался кризис дошкольного возраста, который проходит с 3—х до 7 лет.
Как пишет Серябкина в своем telegram—канале, ей часто приходится проявлять терпение. Лука проявляет бунтарство, упрямство и устраивает истерики. При этом Ольга считает такое поведение нормальным, ведь все объясняется взрослением мальчика.
Сама певица советует мамам не лениться объяснять детям, почему им сказали «нет».
При этом разговоры с ребенком Серябкина проводит так, словно Лука взрослый. В три года дети уже умеют выстраивать причинно-следственные связи и выявлять аргументы в пользу своих желаний. Тем, кто сталкивается с конфликтами, Ольга советует не забывать о любви к ребенку.
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Сама певица советует мамам не лениться объяснять детям, почему им сказали «нет».
«На мой взгляд, выстраивая границы (как свои, так и ребёнка), очень важно объяснять, почему «нет». А самое сложное при всём этом для родителей – это быть последовательными. Запретил – значит, не нужно давать!», — пишет Ольга.
При этом разговоры с ребенком Серябкина проводит так, словно Лука взрослый. В три года дети уже умеют выстраивать причинно-следственные связи и выявлять аргументы в пользу своих желаний. Тем, кто сталкивается с конфликтами, Ольга советует не забывать о любви к ребенку.
«Я думаю, что каждая мама найдет свой подход. Все находят. И при всех подходах, несмотря на строгость и воспитание, важно не забывать про самое-самое главное — про любовь», — заключила Серябкина.
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Иван Мусатов