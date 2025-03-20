Сестра Зендеи злобно напомнила о себе, чтобы получить приглашение на свадьбу

Зендея (Фото: Instagram*, @zendaya
Старшая сводная сестра Зендеи обвиняет актрису в том, что она практически не общается с родными, а если и приезжает в гости, то ведёт себя высокомерно.
Как пишут соцсети, сестре нравится жених артистки — актёр Том Холланд, хотя считает, что Зендея и он — странная пара.
Возможно, таким необычным способом родственница актрисы напомнила о себе, чтобы получить приглашение на свадьбу.
Известно, что в январе 2025 года Зендея и Том Холланд объявили о своей помолвке.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Возможно, таким необычным способом родственница актрисы напомнила о себе, чтобы получить приглашение на свадьбу.
Известно, что в январе 2025 года Зендея и Том Холланд объявили о своей помолвке.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина