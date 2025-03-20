Сын Ирины Дубцовой и дочь Павла Худякова расстались

Ирина Дубцова, её сын Артём Черницын и Антонина Худякова (Фото: Instagram*, @dubtsova_official)
Артём Черницын, сын певицы Ирины Дубцовой и солиста группы Plazma Романа Черницына, и Антонина, дочь клипмейкера Павла Худякова, прекратили отношения. Бывшие возлюбленные удалили совместные фотографии из социальных сетей.
О романе Артёма и Тони стало известно прошлой весной. Пара вместе путешествовала, демонстрировала роскошную жизнь. Артём периодически дарил бывшей возлюбленной дорогие подарки.
Источник из окружения пары сообщил, что сын Дубцовой был не готов к серьёзным отношениям. Артём и Тоня разъехались ещё два месяца назад.
Антонина живёт в Лос-Анджелесе с 2021 года, она учится и занимается бальными танцами. Артём — студент факультета управления и политики МГИМО. Кроме этого, как рассказывала Дубцова, парень подрабатывает в автосалоне.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Источник из окружения пары сообщил, что сын Дубцовой был не готов к серьёзным отношениям. Артём и Тоня разъехались ещё два месяца назад.
«Они сильно разругались. Артём вернулся в Москву, Тоня осталась в Америке, где давно живёт. Что там у них случилось, знают только они, но ребята очень разные», — рассказал инсайдер издания «СтарХит».Он добавил, что Худякова уже строит планы на будущее, а Черницын пока не знает, как бы хотел устроить свою жизнь.
Антонина живёт в Лос-Анджелесе с 2021 года, она учится и занимается бальными танцами. Артём — студент факультета управления и политики МГИМО. Кроме этого, как рассказывала Дубцова, парень подрабатывает в автосалоне.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина