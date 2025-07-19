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Роман Костомаров отреагировал на победу дочери, выложив одно фото

Роман Костомаров эмоционально отреагировал на победу дочери
Роман Костомаров (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Фигурист Роман Костомаров эмоционально отреагировал на победу своей 14-летней дочери Анастасии в соревнованиях по теннису.



Мужчина выложил ее фото с подругой Ариной. Девушки завоевали первое место.

Дочь Костомарова Анастасия (справа) с подругой Ариной (Фото: Instagram*/romankostomarovkrs)

«Наша гордость. Так держать! Поздравляем вас с победой! Анастасия и Арина = команда!» — сказано в посте Костомарова, на который сердечным эмоджи отреагировала актриса Катерина Шпица.


Роман Костомаров прошел через серьезные жизненные испытания. В 2023 году его госпитализировали с пневмонией в Коммунарку. Спортсмен был в медикаментозной коме. Из-за гангрены ему ампутировали обе стопы и поставили первую группу инвалидности. В августе того же года звезда спорта впервые вышел на лед, а в декабре выступил в юбилейном шоу Ильи Авербуха.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

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