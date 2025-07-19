Роман Костомаров отреагировал на победу дочери, выложив одно фото

19 июля 2025, 18:19

Роман Костомаров эмоционально отреагировал на победу дочери

Роман Костомаров (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Фигурист Роман Костомаров эмоционально отреагировал на победу своей 14-летней дочери Анастасии в соревнованиях по теннису.





Мужчина выложил ее фото с подругой Ариной. Девушки завоевали первое место.



Дочь Костомарова Анастасия (справа) с подругой Ариной (Фото: Instagram*/romankostomarovkrs)

