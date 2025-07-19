Роман Костомаров отреагировал на победу дочери, выложив одно фото
Роман Костомаров эмоционально отреагировал на победу дочери
Фигурист Роман Костомаров эмоционально отреагировал на победу своей 14-летней дочери Анастасии в соревнованиях по теннису.
Мужчина выложил ее фото с подругой Ариной. Девушки завоевали первое место.
«Наша гордость. Так держать! Поздравляем вас с победой! Анастасия и Арина = команда!» — сказано в посте Костомарова, на который сердечным эмоджи отреагировала актриса Катерина Шпица.Роман Костомаров прошел через серьезные жизненные испытания. В 2023 году его госпитализировали с пневмонией в Коммунарку. Спортсмен был в медикаментозной коме. Из-за гангрены ему ампутировали обе стопы и поставили первую группу инвалидности. В августе того же года звезда спорта впервые вышел на лед, а в декабре выступил в юбилейном шоу Ильи Авербуха.
*Запрещен в РФ