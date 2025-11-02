«Просто ад!»: Костомаров раскрыл главную сложность парного фигурного катания

02 ноября 2025, 01:49

Фигурист Костомаров рассказал о трудностях парного катания

Роман Костомаров (Фото: Telegram / @kostomarovroman)

Знаменитый фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров откровенно рассказал о трудностях, с которыми сталкивался на протяжении своей спортивной карьеры. Об этом пишет KP.RU .





За время карьеры фигурист выступал тремя партнёршами — Екатериной Давыдовой, Анной Семенович и Татьяной Навкой. По признанию спортсмена, самой большой проблемой в парном катании были не поражения, а постоянные изменения в составе и конфликты с партнёршами.



«Это откидывает назад. Я всегда жалел: "Почему я не одиночник?" В паре кататься — это просто ад! Это споры, ругань, разборки», — высказался Костомаров.