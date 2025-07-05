«Джиган ездил на разговор с ним, познакомиться»: Оксана Самойлова рассказала, что дочь Ариела нашла себе близкого друга

05 июля 2025, 06:24

Оксана Самойлова рассказала о мнении Джигана о новом близком друге дочери Ариелы

Оксана Самойлова и Джиган с детьми (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова поделилась, что ее 13-летняя дочь Ариела обрела близкого друга. Рэпер Джиган уже повидался с молодым человеком и, посмотрев на него «по-отцовски», дал положительную оценку. Многодетная мама рассказала «VOICE» на премьере реалити-шоу «Большой куш. Бангкок», что в переходный возраст воспитывать детей наверняка станет сложнее, но она с мужем будет стараться изо всех сил.





Самойлова призналась, что переходный возраст старшей дочери дается ей непросто. Недавно у девочки появился близкий друг, однако блогер старается не перебирать с расспросами. Она отмечает, что подросткам необходимо личное пространство и на некоторые темы они говорить не хотят. О новом друге дочери Оксана не переживает — отец уже дал одобрительную оценку.





«Недавно Джиган ездил на разговор с ним, просто познакомиться. Сказал, вроде нормальный. Если Джиган сказал, вроде нормальный по отношению к другу своей дочери, значит, реально, наверное, хороший парень», — со смехом объяснила Самойлова в разговоре с VOICE.

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)



«Поэтому пока что они просто дружат. Без охраны она будет только в 18 лет. Такие правила», — пояснила блогер.