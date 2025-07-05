«Джиган ездил на разговор с ним, познакомиться»: Оксана Самойлова рассказала, что дочь Ариела нашла себе близкого друга
Оксана Самойлова поделилась, что ее 13-летняя дочь Ариела обрела близкого друга. Рэпер Джиган уже повидался с молодым человеком и, посмотрев на него «по-отцовски», дал положительную оценку. Многодетная мама рассказала «VOICE» на премьере реалити-шоу «Большой куш. Бангкок», что в переходный возраст воспитывать детей наверняка станет сложнее, но она с мужем будет стараться изо всех сил.
Самойлова призналась, что переходный возраст старшей дочери дается ей непросто. Недавно у девочки появился близкий друг, однако блогер старается не перебирать с расспросами. Она отмечает, что подросткам необходимо личное пространство и на некоторые темы они говорить не хотят. О новом друге дочери Оксана не переживает — отец уже дал одобрительную оценку.
«Недавно Джиган ездил на разговор с ним, просто познакомиться. Сказал, вроде нормальный. Если Джиган сказал, вроде нормальный по отношению к другу своей дочери, значит, реально, наверное, хороший парень», — со смехом объяснила Самойлова в разговоре с VOICE.При этом она подчеркнула, что романтики между подростками пока быть не может. Ариела всегда под присмотром охраны, для собственной безопасности.
«Поэтому пока что они просто дружат. Без охраны она будет только в 18 лет. Такие правила», — пояснила блогер.Она также переживает за среднюю дочь Лею, которая уже проявляет бунтарский нрав, покрасив волосы в синий цвет без разрешения и даже изменив цвет волос младшей Майи на зеленый. Но, конечно, это все мелкие «бунтарства» и Оксана серьезно на детей не возмущается, это ожидаемо от детей, которые начинают проявлять самостоятельность.
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