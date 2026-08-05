«Началось в колхозе утро»: Анастасия Волочкова раскрыла правду о новом избраннике
Анастасия Волочкова рассказала, состоит ли отношениях с молодым журналистом
Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о новом романе после публикации совместных фотографий с молодым брюнетом. В беседе с Общественной Службой Новостей балерина заявила, что никаких романтических отношений между ними нет.
По словам Волочковой, её спутником оказался журналист и радиоведущий Никита Никитин, с которым её связывает давняя дружба.
«Этот молодой человек просто мой друг. Зовут его Никита Никитин, ему нет даже 30 лет. Он журналист, радиоведущий. О каком романе может идти речь? Мы очень близкие друзья, у нас исключительно дружеские, но очень тёплые отношения», — рассказала балерина.Артистка отметила, что они уже не раз вместе появлялись на светских мероприятиях и даже отдыхали на Мальдивах, однако, по её словам, СМИ вновь ошибочно приписали им роман.
«Нет никакого романа с Никитой. Хватит распространять чужие слухи!» — подчеркнула Волочкова.Балерина также добавила, что обязательно сама сообщит поклонникам и журналистам, если в её жизни действительно произойдут серьёзные перемены и она решит выйти замуж.