«Началось в колхозе утро»: Анастасия Волочкова раскрыла правду о новом избраннике

05 августа 2026, 14:13

Анастасия Волочкова рассказала, состоит ли отношениях с молодым журналистом

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о новом романе после публикации совместных фотографий с молодым брюнетом. В беседе с Общественной Службой Новостей балерина заявила, что никаких романтических отношений между ними нет.





По словам Волочковой, её спутником оказался журналист и радиоведущий Никита Никитин, с которым её связывает давняя дружба.





«Этот молодой человек просто мой друг. Зовут его Никита Никитин, ему нет даже 30 лет. Он журналист, радиоведущий. О каком романе может идти речь? Мы очень близкие друзья, у нас исключительно дружеские, но очень тёплые отношения», — рассказала балерина.

«Нет никакого романа с Никитой. Хватит распространять чужие слухи!» — подчеркнула Волочкова.