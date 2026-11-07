«Начинаешь винить себя»: Катя Шкуро раскрыла подробности потери третьего ребёнка
Актриса Катя Шкуро рассказала о потере третьего ребёнка в Турции
Актриса Екатерина Шкуро рассказала, что потеряла третьего ребёнка в Турции. В личном блоге 26-летняя девушка призналась, что скрывала это даже от родных.
Шкуро пояснила, что ей потребовалось время, чтобы справиться с переживаниями.
«В июле этого года я была беременна. Я увидела долгожданную вторую полоску, когда мы были в Турции. Задержка, тесты, всё как положено», — рассказала она.Несколько дней Екатерина ощущала полное счастье, понимая, что они с мужем станут родителями в третий раз. Врач объяснил, что произошла биохимическая беременность — ранний самопроизвольный выкидыш. Эмбрион перестал развиваться до того момента, когда его можно было бы увидеть на УЗИ.
«Я ревела, не могла понять, как и что. Естественно, в этот момент эмоции берут верх, и ты не можешь спокойно реагировать, начинаешь винить себя. В общем, это всё я уже прожила и поняла, что, видимо, не время», — отметила артистка.Она заверила, что они с мужем убрали вредные привычки и отпустили ситуацию.