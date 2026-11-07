Стало известно, что ждёт девушку Никиты Преснякова из-за долгов
Юрист Петропольский: девушке Никиты Преснякова грозит арест счетов
Юрист Алексей Петропольский предположил, что приставы могут арестовать счета и имущество возлюбленной Никиты Преснякова Карины Филимоновой из-за долгов.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт выразил мнение, что сотрудники ФССП станут искать имущество девушки в России.
«После возбуждения исполнительного производства приставы вправе арестовать её российские счета и карты, списывать с них деньги, наложить арест на имущество в России и запретить регистрационные действия с ним. Поскольку долг больше 30 тысяч рублей, ей почти наверняка временно ограничат выезд из России. Но в международный розыск через Интерпол за долг по кредитам и налогам объявить нельзя», — отметил юрист.Вернуться в Россию, по словам Петропольского, Карине никто не помешает, но вылететь куда-либо она не сможет. Эксперт добавил, что ей вправе отказать в выдаче нового загранпаспорта.