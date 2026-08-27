«Начинала как самая застенчивая»: как Серябкина приняла помощь Фадеева

27 августа 2026, 09:39

Серябкина заявила, что стала уверенной в себе артисткой благодаря Фадееву

Ольга Серябкина (Фото: Телеграм/seryabkina)

Певица Ольга Серябкина на кастинге танцоров в свой коллектив рассказала, как продюсер Максим Фадеев помог ей раскрыть свой потенциал.





По словам исполнительницы, которые приводит издание NEWS.ru, она проработала с ним 15 лет. Серябкина призналась, что «начинала как самая застенчивая», а вышла из-под крыла Фадеева уже уверенной в себе и знающей свои таланты. Она подчеркнула, что это результат ежедневного труда.

«Опыта и знаний он дал мне колоссальное количество. Всем я этим пользуюсь. <...> При этом достаточно умна, чтобы это не растерять», — заявила экс-солистка группы SEREBRO.