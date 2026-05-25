«Люблю полных»: Шаляпин встал на защиту пышных дам после слов Алёны Водонаевой

25 мая 2026, 18:50

Прохор Шаляпин выступил в защиту женщин с пышными формами после слов Водонаевой

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин ответил на высказывание Алёны Водонаевой о приоритете «цифр на весах над цифрами в паспорте» и выступил в защиту женщин с пышными формами. Его слова передаёт kp.ru.





Ранее Водонаева заявила, что ей не нравится, когда женщина весит больше своего партнёра.

«Я хочу защитить полных женщин, потому что полная женщина в основном всегда добрая. И я люблю полных женщин, потому что с ними можно от души поесть», — ответил на высказывание телеведущей Шаляпин.

«Алёну я уважаю, но, Алён, ты слишком уж стройна. Тебе что, в Милан на показы ехать? Надо перекусить бы, Алён, давай!» — заявил Прохор.