«Упрощённый порядок»: Суд вернул иск Зуевой к Козловскому о детских алиментах
В столице Савеловский районный суд вернул иск актрисы Ольги Зуевой к Даниле Козловскому. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Москвы.
Актриса требовала взыскать алименты на содержание несовершеннолетней дочери от бывшего партнёра. Суд вернул исковое заявление, потому что заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства.
Это означает, что законодатель не предусматривает для таких дел судебных заседаний и споров сторон. Судья единолично выносит решение в виде судебного приказа в срок от пяти до десяти дней. Такой порядок считают упрощённым. Теперь Зуевой необходимо обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа.
Отмечается, что Ольга подала иск о взыскании алиментов с Козловского после рождения у него второго ребёнка. По её мнению, это финансово обезопасит жизнь её дочери.
