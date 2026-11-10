«Могу вспылить»: Сергей Бурунов рассказал, как решает конфликты в отношениях

10 ноября 2026, 21:22

Актёр Сергей Бурунов признался, что первым мирится после ссор

Сергей Бурунов (Фото: Instagram* / @sergeyburunovofficial)

Сергей Бурунов рассказал о том, как справляется с разногласиями в отношениях. Актёр не считает ссоры чем-то необычным. Об этом сообщает Super.





По его мнению, конфликты могут возникать даже у самых крепких пар, ведь все люди разные. Своими взглядами на примирение он поделился на премии Crocus Fitness Awards 2026.





«Покажите мне хоть одну пару, которая не ругается. Все разные, всё естественно, бывает», — отметил артист.

«Я не ангел и не сахар, поэтому, как бы договариваемся, приходим к компромиссу. Больше я стараюсь, потому что я человек эмоциональный и в силу профессии, в силу природы своей. Поэтому я стараюсь. Я могу вспылить, но как-то больше иду на контакт я сам», — рассказал Бурунов.