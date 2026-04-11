«Я не знала, кто он»: звезда «Элиты» рассказала о первой встрече с Мбаппе
Испанская актриса Эстер Экспосито, прославившаяся благодаря сериалу «Элита», прокомментировала слухи о возможном романе с футболистом Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Topskills Sports UK.
По словам актрисы, их первая встреча произошла без какого-либо понимания его статуса. Экспосито призналась, что изначально не знала, кто перед ней, но при этом сразу испытала сильную симпатию.
«Когда я увидела его в первый раз, я не знала, кто он такой. Влюбившись с первого взгляда, я узнала, что он играет за "Реал Мадрид"», — рассказала она.Слухи о романе пары появились после того, как в сети распространились кадры их совместного отдыха в Париже. Долгое время ни актриса, ни спортсмен не комментировали происходящее, что только подогревало интерес публики.
Теперь же откровение Экспосито лишь усилило внимание к возможным отношениям звёзд, хотя официального подтверждения романа по-прежнему нет.