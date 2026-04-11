«Я не знала, кто он»: звезда «Элиты» рассказала о первой встрече с Мбаппе

11 апреля 2026, 22:26

Эстер Экспосито призналась, что влюбилась в Килиана Мбаппе с первого взгляда

Эстер Экспосито (Фото: Instagram* / @ester_exposito)

Испанская актриса Эстер Экспосито, прославившаяся благодаря сериалу «Элита», прокомментировала слухи о возможном романе с футболистом Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Topskills Sports UK.





По словам актрисы, их первая встреча произошла без какого-либо понимания его статуса. Экспосито призналась, что изначально не знала, кто перед ней, но при этом сразу испытала сильную симпатию.





«Когда я увидела его в первый раз, я не знала, кто он такой. Влюбившись с первого взгляда, я узнала, что он играет за "Реал Мадрид"», — рассказала она.