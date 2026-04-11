Стало известно, из-за чего поссорились Зендея и Сидни Суини
Между актрисами Сидни Суини и Зендеей возникло напряжение на съёмках третьего сезона сериала «Эйфория». Об этом сообщает Daily Mail.
Как утверждает источник, причиной разногласий стала разница в гонорарах, а не личные отношения или слухи, связанные с Томом Холландом, как предполагали ранее поклонники.
Актрисы старались минимизировать общение на площадке и даже не появились вместе на фотоколле премьеры в Лос-Анджелесе. Отмечается, что рост популярности Суини повлиял на её требования к работе, что вызвало недовольство со стороны коллег.
При этом инсайдеры подчёркивают, что Зендея пользуется большим уважением в команде и зарекомендовала себя как профессионал, с которым комфортно работать.
Премьера третьего сезона запланирована на 12 апреля, и, по имеющейся информации, он станет финальным. Одной из причин завершения проекта называют плотный график Зендеи, которая активно задействована в крупных кинопроектах.
