«Я сильно страдала»: Саша Савельева призналась в борьбе с послеродовой депрессией

Певица Саша Савельева пошла к психотерапевту из-за послеродовой депрессии
Певица Саша Савельева, бывшая солистка группы «Фабрика», впервые откровенно рассказала о пережитом непростом периоде после рождения ребёнка.



В подкасте «Ничё Святого» артистка призналась, что столкнулась с послеродовой депрессией — состоянием, с которым долго не могла справиться самостоятельно.

По словам Саши, депрессия проявлялась не апатией, а внутренним разрывом между желанием действовать и отсутствием сил.

«У меня была послеродовая депрессия. Но мне повезло: я не лежала пластом, а, наоборот, очень многого хотела, но совершенно не было сил. Из-за этого я сильно страдала», — рассказала певица.
Особенно тяжело, по её мнению, было принять тот факт, что теперь её главная роль — быть мамой. Савельева призналась, что раньше считала себя способной совмещать всё, но реальность оказалась иной: ресурса не хватало даже на повседневные дела.

Понимая, что справиться самой не получится, Саша обратилась за помощью к психотерапевту. Это помогло вернуть внутреннее равновесие и интерес к жизни. Сегодня артистка открыто говорит о важности заботы о ментальном здоровье, особенно для женщин, совмещающих материнство, семью и карьеру.

Софья Метелева

