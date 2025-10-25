«Я сильно страдала»: Саша Савельева призналась в борьбе с послеродовой депрессией
Певица Саша Савельева, бывшая солистка группы «Фабрика», впервые откровенно рассказала о пережитом непростом периоде после рождения ребёнка.
В подкасте «Ничё Святого» артистка призналась, что столкнулась с послеродовой депрессией — состоянием, с которым долго не могла справиться самостоятельно.
По словам Саши, депрессия проявлялась не апатией, а внутренним разрывом между желанием действовать и отсутствием сил.
«У меня была послеродовая депрессия. Но мне повезло: я не лежала пластом, а, наоборот, очень многого хотела, но совершенно не было сил. Из-за этого я сильно страдала», — рассказала певица.Особенно тяжело, по её мнению, было принять тот факт, что теперь её главная роль — быть мамой. Савельева призналась, что раньше считала себя способной совмещать всё, но реальность оказалась иной: ресурса не хватало даже на повседневные дела.
Понимая, что справиться самой не получится, Саша обратилась за помощью к психотерапевту. Это помогло вернуть внутреннее равновесие и интерес к жизни. Сегодня артистка открыто говорит о важности заботы о ментальном здоровье, особенно для женщин, совмещающих материнство, семью и карьеру.