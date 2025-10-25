«Я сильно страдала»: Саша Савельева призналась в борьбе с послеродовой депрессией

25 октября 2025, 18:16

Певица Саша Савельева пошла к психотерапевту из-за послеродовой депрессии

Саша Савельева (Фото: Instagram* / @sasha_savelieva)

Певица Саша Савельева, бывшая солистка группы «Фабрика», впервые откровенно рассказала о пережитом непростом периоде после рождения ребёнка.





В подкасте «Ничё Святого» артистка призналась, что столкнулась с послеродовой депрессией — состоянием, с которым долго не могла справиться самостоятельно.



По словам Саши, депрессия проявлялась не апатией, а внутренним разрывом между желанием действовать и отсутствием сил.





«У меня была послеродовая депрессия. Но мне повезло: я не лежала пластом, а, наоборот, очень многого хотела, но совершенно не было сил. Из-за этого я сильно страдала», — рассказала певица.