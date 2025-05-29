«Надеюсь, что так и будет продолжаться»: солистка «Фабрики» Девятова рассказала о потеплении в отношениях с экс-супругом

Валерия Девятова заявила о потеплении в отношениях с экс-супругом
Валерия Девятова (Фото: Инстаграм* @valeriya_devyatova)

Певица Валерия Девятова объявила, что ее экс-супруг стал чаще видеться с наследниками. Артистка уточнила, что дети тяжело проживают развод родителей.



Солистка «Фабрики» сейчас переживает сложный жизненный период. Она развелась с отцом троих своих детей. Артистка сетовала, что с двумя сыновьями и дочкой бывший муж не стремится видеться.

Теперь Девятова подчеркнула, что в отношениях с экс-возлюбленным наконец-то началось потепление.

«Сейчас у нас на самом деле папа чаще стал их желать видеть, они на прошлой неделе с ним виделись и на этой. Это уже как-то становится хорошей традицией. И я надеюсь, что так и будет продолжаться», — откровенничала артистка в беседе с Voice.

Со слов Валерии, дети с трудом проживают разлад в семье. Например, семилетний Гоша говорил, что ему тяжело, когда он от мамы приезжает к папе и наоборот.

«Самое главное, что я говорю деткам, это то, что бы ни случилось, мы с папой вас любим, и, конечно, не хочется травмировать деток», — уточнила Девятова.

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