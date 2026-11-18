18 ноября 2026, 23:00

Бортич рассказала, почему не отказывается от съёмок с неприятными ей актёрами

Саша Бортич (Фото: Instagram* / @bortich)

Актриса Саша Бортич призналась, что в её профессиональном окружении есть коллеги, с которыми ей непросто находить общий язык. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





При этом личная неприязнь не становится для неё поводом отказываться от совместных проектов. По словам артистки, работа для неё всегда остаётся на первом месте, даже если приходится скрывать свои настоящие эмоции.



Бортич рассказала, что у неё довольно острое чувство неловкости, поэтому некоторые люди и ситуации вызывают у неё сильную реакцию. Актриса не любит делать вид, что всё в порядке, если ей что-то не нравится, и не всегда готова сглаживать острые углы.





«У меня очень острое ощущение кринжа. Иногда мне кажется, когда я смотрю соцсети, что я умру от кринжа — неужели никто не видит это? Я прям не могу, не люблю сглаживать углы, и я всегда, если мне не нравится — всё! Для меня работа на первом месте, приходилось из каких-то ситуаций выходить. Для меня проект важнее будет любых личных перипетий, но закатить глаза в гримерке, пока никто не видит, я могу», — рассказала Бортич.