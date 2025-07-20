«Надеюсь этого не случится»: Мать Тимати высказалась о будущей профессии внуков

20 июля 2025, 13:29

Мать Тимати Симона Юнусова не хочет, чтобы ее внуки стали блогерами

Симона Юнусова (Фото: Instagram*/simona280)

Мать рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Симона не хочет, чтобы ее внуки стали блогерами. Об этом звездная бабушка заявила на VK fest. Ее цитирует Telegram-канал Звездач.





Вместе с тем Симона не выступает против блогинга в целом, но надеется, что у ее внуков будет профессия и жизненный опыт до того, как они начнут говорить на камеру перед подписчиками.





«Я очень надеюсь, что этого не случится. Я не то, что бы против! Я просто считаю, что блогинг может быть как хобби, но точно не профессия основная. Я не понимаю, о чем эта профессия, если вообще можно назвать это профессией. Я считаю, что человек сначала должен кем-то стать, получить какой-то жизненный опыт, а потом вести блог», — сказала Симона Юнусова.

