«Надеюсь этого не случится»: Мать Тимати высказалась о будущей профессии внуков
Мать Тимати Симона Юнусова не хочет, чтобы ее внуки стали блогерами
Мать рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Симона не хочет, чтобы ее внуки стали блогерами. Об этом звездная бабушка заявила на VK fest. Ее цитирует Telegram-канал Звездач.
Вместе с тем Симона не выступает против блогинга в целом, но надеется, что у ее внуков будет профессия и жизненный опыт до того, как они начнут говорить на камеру перед подписчиками.
«Я очень надеюсь, что этого не случится. Я не то, что бы против! Я просто считаю, что блогинг может быть как хобби, но точно не профессия основная. Я не понимаю, о чем эта профессия, если вообще можно назвать это профессией. Я считаю, что человек сначала должен кем-то стать, получить какой-то жизненный опыт, а потом вести блог», — сказала Симона Юнусова.У женщины внучка Алиса, родившаяся в 2014 году, и внук Ратмир, появившийся на свет в 2019-м. Сам Тимати некоторое время назад говорил, что хочет проводить с детьми больше времени.
*Запрещен в РФ