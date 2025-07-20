20 июля 2025, 12:18

Борис Корчевников (Фото: Instagram*@ b.korchevnikov)

19 июля празднует свой 43-й день рождения известный российский телеведущий и медиаменеджер Борис Корчевников. Широкую популярность он получил после роли суворовца Ильи Синицына в культовом сериале «Кадетство». В настоящее время Корчевников занимает пост генерального директора и продюсера православного телеканала «Спас», а также является членом Общественной палаты РФ. Его профессиональная деятельность сочетает журналистику, телевидение и общественную работу. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Работа на ТВ Проблемы со здоровьем Личная жизнь



Ранние годы

Борис Корчевников (Фото: Instagram*@ b.korchevnikov)



Работа на ТВ

Борис Корчевников (Фото: Instagram*@ b.korchevnikov)



Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников объявлен в розыск на Украине

Проблемы со здоровьем

Борис Корчевников (Фото: Instagram*@ b.korchevnikov)



Личная жизнь

Борис Корчевников (Фото: Instagram*@ b.korchevnikov)



«Я встретил Аню в храме в тот период, когда только начинал в него ходить. Это самая красивая девочка на свете. Она сделала для меня бесконечно много: она меня вводила и укореняла в церкви — это самое большое счастье, которое может подарить один человек другому», — рассказывал шоумен.

«Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!» — делился Корчевников в эфире шоу «Судьба человека».

«Мне кажется, подлинный опыт — это любовь к одной женщине всю жизнь. Вы замечали старость людей, проживших всю жизнь вместе? В этом какое-то касание Божье, невероятная нежность мужчины и женщины. Когда смотришь на двух преклонных лет людей, и тебе в них открывается какой-то третий мир: в них уже нет ни его, ни ее. Они оба — двери в какую-то красоту и что-то надмирное», — рассказал Корчевников в интервью «Собеседнику».