Агата Муцениеце впервые за долгое время встретилась с сыном Тимофеем

20 июля 2025, 13:21

Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм*/agataagata)

Агата Муцениеце показала, как ее подросший Тимофей играет в баскетбол, а его младшая сестра Мия наблюдает за ним. Трогательное видео она опубликовала в личном блоге.