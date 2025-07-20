Агата Муцениеце впервые за долгое время встретилась с сыном Тимофеем
Агата Муцениеце показала, как ее подросший Тимофей играет в баскетбол, а его младшая сестра Мия наблюдает за ним. Трогательное видео она опубликовала в личном блоге.
Раскрывать подробности долгожданной встречи актриса не стала, ограничившись краткой подписью «Они» и эмодзи в форме сердца. Это дало поклонникам надежду, что в отношениях между матерью и сыном наметилось потепление.
В настоящее время мальчик, по всей видимости, продолжает жить с отцом — бывшим мужем артистки Павлом Прилучным. Напомним, по этому поводу между экс-супругами шли судебные тяжбы. А не так давно звезда «Закрытой школы» намекнула, что готовится открыть новую главу в своей жизни — выйти замуж за Петра Дрангу.
*Запрещен в РФ
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