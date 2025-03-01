«Надеюсь, скоро Денис станет свободным»: Анна Семенович объяснила, почему её возлюбленный до сих пор не развёлся

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)
Анна Семенович уже давно состоит в отношениях с бизнесменом Денисом Шреемом. Пара не скрывает свой роман и регулярно публикует совместные фото. Однако поклонников певицы смущает тот факт, что её возлюбленный из Германии до сих пор не развёлся с прежней женой.
«Его брак был заключен в Германии, у него русская жена, где они и жили. В Германии очень долго идут бракоразводные процессы. Там такая система: сначала надо жить раздельно год, и только потом начинается процесс развода, который тоже может длиться не один год. И это большая проблема на самом деле, потому что многие молодые люди, уже имея другие семьи, никак не могут развестись…», – объяснила экс-солистка «Блестящих».Анна надеется, что совсем скоро Денис сможет развестись и официально станет свободным человеком.
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Анастасия Чинкова