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«Я не хочу делать свадьбу на тысячу человек»: Анна Семенович сообщила, что находится в статусе невесты

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович 1 марта отметит юбилей – её исполнится 45 лет. Уже два года певица встречается с бизнесменом Денисом Шреером, который пока не спешит вступить с ней в брак. Однако звезда надеется, что в этом году наконец-то впервые выйдет замуж.
«По поводу события, которого уже лет пятнадцать ждут все вокруг, иногда даже кажется, что ждут сильнее, чем я. Не знаю, когда она состоится. Я же не Денис, я не могу решать за него, когда он будет готов сделать мне предложение руки и сердца. Пока я нахожусь в статусе невесты. Что касается свадьбы, то я не тот человек, который хочет делать огромное торжество на тысячу человек. Я бы хотела приятную свадьбу с самыми близкими людьми, с которыми я действительно дружу и люблю», – подчеркнула Семенович.
Певица часто ведёт свадьбы, поэтому не понаслышке знает, как устают молодожёны, когда на торжестве собирается тысяча человек. Каждому присутствующему гостю приходится уделять внимание, что очень утомляет и превращает свадьбу в рутину.

«А ещё же первый танец молодых, торт, букет невесты... Свадьба превращается в обязаловку, а не в праздник. Я так точно не хочу. Хочется просто насладиться этим мероприятием в уютной обстановке с любимыми людьми, а не устать от него», – подчеркнула артистка.
Семенович отметила, что очень гордится своим любимым мужчиной. Он зарабатывает намного больше, чем она, и уже накопил приличное состояние, которое позволит им жить в изобилии.

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Череда выкидышей и проклятие соперницы: как живет Ольга Орлова и почему Шепелев не разрешает ей видеть крестника после смерти Фриске
25 февраля 2025, 13:15

Ольга Орлова (Фото: Телеграм: @olgaorlova131177)

В начале нулевых Ольга Орлова покинула группу «Блестящие» из-за беременности от бизнесмена. Их история любви была непростой: Ольга столкнулась с общественным осуждением и нападками со стороны Натальи Лагоды, бывшей девушки Александра, которая не смогла смириться с расставанием и винила Ольгу в своих бедах. Это были не единственные трудности в жизни ведущей «ДОМа-2»: впереди ее ждали разрыв с отцом сына, неудачные романы и поиски настоящей любви. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Развод с мужем и статус разлучницы


Начнем с того, что брак Ольги Орловой был омрачен конфликтом с Натальей Лагодой, которая публично называла ее разлучницей.

«Однажды ко мне в гости пришла Оля Орлова. Мы сидели, общались, и когда я узнала о ее беременности, искренне поздравила ее. Но потом она сказала: „Нет, ты не поняла, я беременна от твоего Саши“. Это меня просто поразило, и я не смогла сдержаться. После этого мне стало так плохо, что я потеряла смысл жизни», — рассказывала Наталья в интервью.

Сильно потрясенная Лагода стала злоупотреблять алкоголем, вести антисоциальный образ жизни и даже пыталась свести счеты жизнью. В итоге жизнь закончились трагически — она умерла от интоксикации и воспаления легких. Ольга, которой постоянно напоминали об этой истории, спустя годы объяснила, что Наталья оклеветала ее.



«Я была беременна от мужа, с которым жила уже год. Она же начала распространять ложные слухи в прессе. После рождения нашего сына Артема Наталья ходила по стриптиз-клубу с куклой и утверждала, что она родила от Саши, а не я», — делилась Орлова в программе «Секрет на миллион».

Ольга рассталась с Александром в 2004 году, когда их сыну было всего три года. Некоторые хейтеры намекали, что причиной разрыва стало «проклятье Лагоды», однако сама Орлова указывала на более простые и логичные причины. После ухода из «Блестящих» она была сосредоточена на сольной карьере и не могла уделять достаточно внимания домашним делам. Александр после развода оставил Ольге дом, продолжал активно участвовать в жизни сына и даже помогал в карьере бывшей жены, пригласив ее на кастинг ведущих «ДОМа-2».

Мужчины Ольги Орловой


Ольга успешно совмещала построение сольной музыкальной карьеры с работой в кино и участием в реалити-шоу. В её насыщенный график также вписывались отношения с мужчинами: например, пять с половиной лет она провела с Ренатом Давлетьяровым. Продюсер неоднократно предлагал ей выйти за него замуж, однако до регистрации брака дело так и не дошло. Причиной этому, вероятно, стали их постоянные конфликты — прирожденный лидер Ренат не был готов к компромиссам.

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В 2011 году певица начала роман с генеральным директором «Авалон-Инвест» Ильей Платоновым. Ольгу часто видели на светских мероприятиях и рядом с домом с сыном спикера Мосгордумы, а кольцо на её руке многие восприняли как помолвочное. Однако сама артистка не комментировала эти отношения, а в 2018 году появились слухи о их расставании. Позже Орлова призналась, что провела с Платоновым шесть-семь лет, а с её следующим партнером она надеется остаться на всю жизнь.

В один из периодов своей жизни певица была не до романтических отношений: её близкая подруга Жанна Фриске столкнулась с тяжёлой болезнью — раком. В 2015 году, несмотря на усилия врачей и поддержку родных, Жанна скончалась. Ольга стала крестной матерью её сына Платона, но, к сожалению, не может видеться с мальчиком из-за запретов его отца. Тем не менее, Орлова надеется, что когда-нибудь Дмитрий Шепелев помирится с родными Фриске, и она сможет активно участвовать в жизни ребёнка.



Судьбоносная встреча


В 2019 году Ольга встретила бизнесмена Валерия в ресторане, даже не подозревая, что это будет судьбоносная встреча. Он попросил передать бутылку шампанского её компании, а затем, когда друзья певицы разошлись, подошёл к ней и признался, что очень стесняется. Мужчина сразу сообщил, что ему 52 года и у него есть взрослая дочь, на что Орлова пошутила, что он словно заполняет анкету.

Через несколько дней после первой встречи пара встретилась во второй раз в ресторане, и Ольга вдруг осознала, что ужинает с человеком, который может стать её будущим мужем. Спустя три месяца влюбленные отправились в Дубай, и уверенность Орловой в правильном выборе только укрепилась.

В сентябре 2022 года певица сообщила, что ждет малыша, и сразу уточнила, как непросто ей это далось, напомнив о нескольких выкидышах в прошлом.

«Я не раз сталкивалась с новостью о беременности, но самое важное — это выносить ребенка... Поэтому я привыкла не радоваться раньше времени. Возможно, когда не делишься своими переживаниями, кажется, что всё дается легко, но на самом деле это не так», — подчеркивала артистка. — «Я стараюсь сделать всё возможное: слушаю врачей и верю в свои силы».

Вопросы окружающих о планах на беременность причиняли ей боль, а слухи о том, что она якобы носит накладной живот и ждет, когда суррогатная мать родит, совершенно выводили её из себя. 6 февраля 2023 года Ольга родила дочку Аню.

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#шоу-бизнес
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«Понимаю, где вела себя неправильно»: Алсу признала вину в разводе с Абрамовым
25 февраля 2025, 13:09

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)

Певица Алсу заявила, что признала вину в разводе с бывшим супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
В своих соцсетях исполнительница затронула тему важности принятия ошибок. Алсу убеждена, что нужно уметь отвечать за свои поступки, а не перекладывать ответственность на других. Она подчеркнула, что смогла найти в себе силы признать и свою вину в разводе, который произошёл из-за многочисленных измен Абрамова.

«К сожалению, большинство людей старается найти волшебную таблетку от всех проблем, не хочет отвечать за свои поступки, признавать ошибки. Я, например, не снимаю с себя ответственности за то, что произошло с моим браком, понимаю, где вела себя неправильно», – написала Алсу.
Также артистка подчеркнула, что принятие ошибок помогло ей «подняться со дна». Она не скрывает, что тяжело переживала развод с супругом и даже посещала психолога.

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#развод
#отношения
#соцсети
#психолог
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Ирина Пинчук раскрыла, сохранит ли общение с Араем Чобаняном после развода
25 февраля 2025, 12:51

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)

Накануне Ирина Пинчук поставила точку в скандале с изменами супруга. По всей видимости, Арай Чобанян не смог доказать верность жене, поэтому звезда «Дома-2» объявила о разводе.
«Вот и всё, ребятки. Хочу поставить точку здесь и сейчас. К сожалению, мы разводимся», – написала Пинчук в личном блоге, сопроводив текст кадрами из семейного архива.
После этого Ирина раскрыла, планирует ли поддерживать общение с отцом своих детей после развода. Телезвезда дала понять, что не собирается скандалить с мужем-изменщиком или вычёркивать его из своей жизни. У пары есть двое сыновей, которых они продолжат воспитывать вместе.

«Мы будем хорошо общаться как родители наших детей. Но, к сожалению, вместе мы не будем. Такая вот жизнь – интересная штука», – объяснила Пинчук.
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#развод
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#измена
#соцсети
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Смерть Сергея Бодрова-младшего и алкогольная зависимость: что убило режиссера фильмов «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова
25 февраля 2025, 12:48

Режиссер Алексей Балабанов (фото: РИА Новости / Антон Денисов)

Алексей Балабанов — режиссер, ставший одной из знаковых фигур в отечественном кинематографе. 25 февраля великому мастеру исполнилось бы 66 лет. О его личной жизни, творческом пути и причинах смерти расскажет «Радио 1».

Биография Алексея Балабанова


Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске, где прошли его детство и юность. Его отец, Октябрин Сергеевич, работал главным редактором объединения научно-популярных фильмов на Свердловской киностудии. Мать, Инга Александровна, была медиком и возглавляла местный НИИ физиотерапии и курортологии.

«Я рос хулиганом, много стрелял из рогатки. Делал «бомбы» и подкладывал в урны, раньше железные такие были, и ждал реакции прохожих. Играл в карты», — рассказал режиссер.

Еще в старших классах будущий режиссер проявил себя в творчестве: вместе с другом Евгением Горенбургом создал музыкальную группу «Кери», где играл на гитаре. В репертуаре коллектива были хиты The Beatles, Deep Purple и Led Zeppelin.

В 1976 году Балабанов окончил школу, но выпускной вечер запомнился ему не только получением аттестата: накануне он ввязался в драку из-за девушки и лишился двух зубов.

После школы он поступил в Горьковский педагогический институт иностранных языков.

«Родители ткнули — мне все равно было, где учиться. Я в Политехнический собирался, потому что все туда шли из школы, хотя в физике вообще ничего не понимал. Ни в физике, ни в химии. Но все поступали в УПИ, Уральский политехнический, он самый большой, целый город. Но родители решили по-другому — я им благодарен», — вспоминал Балабанов.

Полученные знания пригодились ему во время армии: в 1981 году, завершив учебу, он был направлен на военную службу в качестве переводчика. За два года Балабанов побывал в Эфиопии, Анголе, Гвинее, Южном Йемене, Сирии и в Афганистане. Этот опыт, а также рассказы сослуживцев впоследствии нашли отражение в его фильмах.

Режиссерская карьера


Демобилизовавшись в 1983 году, Балабанов решил связать свою жизнь с кино. Отец помог ему поступить во ВГИК на сценарное отделение научно-популярных фильмов. Однако долго он там не задержался: он провалился на первом же экзамене Алексей решил покинуть ВУЗ.

«Преподаватель мне говорит: "Вот по твоему сценарию будут снимать кино. Как ты сделаешь, что вода обжигает ноги?" Я посмотрел и подумал: "Чего, дурак, что ли?". Уехал с сессии и больше не приезжал», — рассказал Алексей в интервью для книги «Балабанов»

Вернувшись в Свердловск, он устроился на киностудию, начав карьеру с должности третьего помощника режиссера.

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В 1987 году он поступил на Высшие режиссерские курсы в Москве, выбрав направление «Авторское кино» под руководством Бориса Галантерa.

В том же году снял свою первую короткометражку «Раньше было другое время». Сценарий он написал всего за ночь, а съемки проходили в свердловском ресторане «Старая крепость». Средств на массовку и декорации у него не было, поэтому Балабанов уговорил посетителей ресторана принять участие в съемках. Среди приглашенных звезд Балабанов задействовал своих старых друзей — группу Nautilus Pompilius.

С начала 90-х его карьера стремительно набирала обороты. Он не только снимал фильмы, но и выступал сценаристом и продюсером. Среди первых успешных работ выделяются «Трофимъ», «Счастливые дни» и «Замок». Две последние картины получили высокие оценки критиков и престижные награды.

Фильмы Алексея Балабанова


Балабанов известен своей неповторимой авторской стилистикой и умением отражать дух времени. Его фильмы часто поднимают сложные, порой болезненные темы, и отличаются честным, бескомпромиссным взглядом на российскую действительность.

Помимо культовой дилогии «Брат», в его фильмографии значатся такие значимые картины, как:

  • «Про уродов и людей» (1998) — мрачная драма о зарождении индустрии эротической фотографии в Петербурге конца XIX века.
  • «Война» (2002) — о российском солдате, оказавшемся в плену у чеченских боевиков.
  • «Груз 200» (2007) — жесткая социальная драма, ставшая одной из самых шокирующих картин российского кино.
  • «Мне не больно» (2006) — история о любви на фоне безденежья и социальных различий.
  • «Кочегар» (2010) — фильм о ветеране войны, который живет в своем мире и не замечает окружающего хаоса.
Последней работой Балабанова стал фильм «Я тоже хочу» (2012), который стал своеобразным итогом его творчества.

Режиссер Алексей Балабанов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Брат» и «Брат 2»

«Брат» (1997)


Фильм, ставший культовым для поколения 90-х, рассказывает историю Данилы Багрова (Сергей Бодров-младший), который возвращается из армии и отправляется в Петербург к брату. Там он оказывается втянутым в криминальный мир, но при этом сохраняет свои моральные принципы.

Балабанов снял картину с минимальным бюджетом, используя реальные питерские локации и собственные квартиры.

«Я Сереже предложил: "Давай кино вместе сделаем. Только у меня денег нет". Он говорит: "Ну давай". Я ему рассказал идею "Брата"», — вспоминал режиссер.

Из-за ограниченного бюджета, многие актеры согласились на участие в съемках за бесплатно, снимаясь в своей собственной одежде. Однако знаменитый свитер Багрова все же был куплен специально: художница по костюмам, она же жена Балабанова, приобрела его в секонд-хенде за 35 рублей.

«Я когда увидела эту вещь, сразу подумала, что она подошла бы Леше. Моя бабушка всегда вязала ему такие свитера на спицах, крупной вязки, теплые и уютные. И он всегда носил их. Не дай Бог было купить ему или хотя бы предложить купить свитер в магазине. А поскольку я в Багрове всегда видела Лешу — человека, который может защитить, постоять за себя и за своих любимых, — то тут же поняла, что лучшей одежды для него не придумаешь», — рассказала она.

Несмотря на простую историю, «Брат» стал знаковым фильмом эпохи. Картина получила Гран-при «Кинотавра» и несколько других наград.

Сергей Бодров — младший (фото: кадр из фильма «Брат»)

«Брат 2» (2000)


Продолжение истории вышло в 2000 году и стало еще более популярным. На этот раз Данила отправляется в США, чтобы помочь другу, оказавшемуся в беде. Фильм исследует тему справедливости, противостояния «наших» и «чужих», а также отношений России и Запада.

Картина снималась не только в России, но и в Чикаго и Нью-Йорке. Балабанову удалось передать атмосферу конца 90-х и начало 2000-х, а сцены с американскими полицейскими и бандитами придают фильму динамику.

Интересно, что согласно американским законам, в кино запрещено использовать настоящих полицейских и подлинные денежные купюры — для съемок обычно изготавливают специальные реквизитные деньги. Однако съемочной группе удалось договориться с мексиканскими полицейскими, которые согласились принять участие в фильме.


Личная жизнь Алексея Балабанова


Балабанов был женат дважды. Со своей первой женой Ириной он познакомился в Москве, когда учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Их брак продлился всего два года, несмотря на рождение сына Федора.

«Я сразу влюбилась, когда увидела. Пообщалась и поняла — этот человек очень интересен, и я к нему очень неравнодушна, это был 1985 год, мне вот-вот исполнится 21 год», — рассказала Ирина.

Вторую супругу, художницу по костюмам Надежду Васильеву, он встретил на съемках фильма «Замок». В их семье родился сын Петр.

«Мы много прожили с Лешей, но я всегда знала, что это его дом, его жизнь, и он был для меня настолько Бог, что чтобы он не делал — это правильно», — поделилась Надежда.

Режиссер Алексей Балабанов с супругой Надеждой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Алкогольная зависимость


Жизнь Балабанова можно разделить на два периода: до и после трагедии в Кармадонском ущелье. Гибель съемочной группы во главе с Сергеем Бодровым стала для него серьезным ударом, с которым он не смог справиться.

Тяжелой утратой стала и смерть его отца, но именно катастрофа в Кармадоне оказалась переломным моментом. Балабанов планировал отправиться к коллегам спустя несколько дней, но катастрофа произошла раньше: ледник сошел, похоронив под собой несколько десятков человек.

«Он говорил: "Почему хороший человек Сережа погиб, а я, нехороший человек, живу? Я должен был быть там с ним. А он меня не взял"», — сказала Надежда.

После этого режиссер начал злоупотреблять алкоголем. В Петербурге, где он жил на Васильевском острове, местные жители часто замечали его в нетрезвом состоянии — то на лавочке у дома, то прямо у подъезда. Несмотря на это, Балабанов продолжал активно работать, создавая фильмы каждые несколько лет. Коллеги и друзья пытались убедить его остановиться, так как понимали, что алкоголь разрушает его здоровье. Во время съемок «Мне не больно» режиссер уже не мог стоять на ногах и руководил процессом, сидя в кресле.

Причина смерти


Алексей Балабанов ушел из жизни 18 мая 2013 года. Причиной стал сердечный приступ. В тот момент он находился в санатории «Дюны» в Сестрорецке, недалеко от Петербурга, где работал над новым сценарием. Похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Во время съемок документального фильма «Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться» для Первого канала Надежда призналась, что до сих пор не верит в смерть мужа и считает его живым: она носит его кошелек или военный билет.

Фото: РИА Новости / Игорь Руссак

За год до смерти, в 2012 году, Балабанов выпустил свой последний фильм «Я тоже хочу». Картина поднимает философские вопросы жизни и смерти. Интересно, что в съемках участвовали не профессиональные актеры, а ветераны афганской войны и бывшие криминальные авторитеты. Сам режиссер и его сын Петр также появились в кадре — Балабанов сыграл умирающего персонажа.

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#съёмки
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«Только ради денег»: Комик Николай Бандурин рассказал об обсуждении на всю страну его супружеских измен
Комик Николай Бандурин рассказал об участии в телешоу о супружеских изменах
25 февраля 2025, 12:34

Николай Бандурин (Фото: Мой мир @banduna)

Несколько лет назад артист юмористического жанра Николай Бандурин угодил в скандал: в одном телешоу во всех подробностях, не исключая интимные, обсуждалась его измена жене. Сейчас комик признаётся, что пошёл на это исключительно ради денег.
Дело в том, что как раз в то время у Бандурина случилось несчастье — сгорел дом в Подмосковье, в строительство которого он вложил немало душевных и физических сил, а также изрядные материальные средства, пишет StarHit. Им с женой Мариной пришлось переехать на съёмную квартиру, а денег на восстановление почти уничтоженного пожаром жилища не было — всё ушло на постройку дома. В те времена, в разгар пандемии, заработать концертами было сложно.

Николаю позвонили с телевидения и предложили вместе с супругой принять участие в телешоу очень сомнительной направленности, из тех, где выворачивают наизнанку самое грязное бельё и смакуют неприглядные подробности жизни медийных персон.

«Редакторы программы придумали эту скабрезину и предложили нам денег за участие в этой постановке. Мы крайне нехотя согласились. Иного способа заработать тогда, в разгар ковида, у нас не было. Эту страницу нашей с женой жизни я вспоминаю с горечью. Хотя скрывать не буду — те деньги нас выручили, и дом мы восстановили», — с неохотой вспоминает артист ту историю.

Потом ограничения по коронавирусу были сняты, возобновилась концертная деятельность. Семья Бандуриных не купается в роскоши, но на приличную жизнь вполне хватает. Николай признаётся, что шлейф от участия в той программе, нацеленной на скандал и эпатаж, тянется до сих пор. Ему иногда звонят с ТВ и предлагают участие в подобных проектах, но он неизменно отказывается.

Актёр счастлив в браке с Мариной, в многочисленных «изменах» которой каялся за деньги на всю страну. Юморист с женой воспитали единственную дочь Екатерину. У пары есть 10-летний внук Тимофей.

«Мне кажется, дедушка я хороший, нестрогий. Внука очень люблю. Для меня он — неиссякаемый источник радости и гордости. У нас с Тимофеем близкие отношения, он и своими переживаниями на любовном фронте со мной может поделиться», — рассказал Бандурин.

Они с женой хотели на склоне лет взять в семью ребёнка из детского дома, но их остановил печальный пример их близких друзей. У тех детдомовский мальчик оказался абсолютно неуправляемым и вся семья очень из-за этого настрадалась.

«Я очень боюсь подобного, потому что в любом случае привяжусь к этому маленькому человеку и не переживу, если его жизнь будет складываться трагически», — говорит Николай.

Они с женой и так стараются помогать тем, кто в связи с различными обстоятельствами оказался в беде — беженцам и оставшимся без кормильцев семьям.

«Если что, нам всегда есть кого приютить и мы к этому готовы», — заключил 62-летний «ловелас и изменщик».

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