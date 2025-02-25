«Я не хочу делать свадьбу на тысячу человек»: Анна Семенович сообщила, что находится в статусе невесты

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)
Анна Семенович 1 марта отметит юбилей – её исполнится 45 лет. Уже два года певица встречается с бизнесменом Денисом Шреером, который пока не спешит вступить с ней в брак. Однако звезда надеется, что в этом году наконец-то впервые выйдет замуж.
«По поводу события, которого уже лет пятнадцать ждут все вокруг, иногда даже кажется, что ждут сильнее, чем я. Не знаю, когда она состоится. Я же не Денис, я не могу решать за него, когда он будет готов сделать мне предложение руки и сердца. Пока я нахожусь в статусе невесты. Что касается свадьбы, то я не тот человек, который хочет делать огромное торжество на тысячу человек. Я бы хотела приятную свадьбу с самыми близкими людьми, с которыми я действительно дружу и люблю», – подчеркнула Семенович.Певица часто ведёт свадьбы, поэтому не понаслышке знает, как устают молодожёны, когда на торжестве собирается тысяча человек. Каждому присутствующему гостю приходится уделять внимание, что очень утомляет и превращает свадьбу в рутину.
«А ещё же первый танец молодых, торт, букет невесты... Свадьба превращается в обязаловку, а не в праздник. Я так точно не хочу. Хочется просто насладиться этим мероприятием в уютной обстановке с любимыми людьми, а не устать от него», – подчеркнула артистка.Семенович отметила, что очень гордится своим любимым мужчиной. Он зарабатывает намного больше, чем она, и уже накопил приличное состояние, которое позволит им жить в изобилии.
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