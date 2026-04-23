«Нужно петь с женой!»: Регина Тодоренко мечтает о дуэте с Владом Топаловым
Телеведущая и певица Регина Тодоренко заявила, что хотела бы выступать вместе с супругом Владом Топаловым и даже получать с ним музыкальные награды. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Она вспомнила, что более 20 лет назад наблюдала за его выступлениями по телевизору, когда он был участником популярной группы Smash!!, а теперь они вместе воспитывают троих детей.
«Возможно, в следующем году мы получим с ним тарелочку. Хотелось бы! У них (у группы Smash!!) было отличное завершение, апогей популярности. Сейчас, как будто бы, уже нужно петь с женой! Нужно петь с женой и получать музыкальные тарелки!» — заявила Тодоренко.На гала-ужине «Премия МУЗ-ТВ 2026. Движение» Тодоренко отметила, что, по её мнению, сейчас самое время для совместных выступлений. Она выразила надежду, что в будущем им удастся выйти на сцену дуэтом и, возможно, получить за это престижную награду.