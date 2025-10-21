Надежда Бабкина поддержала рост интереса молодежи к народной музыке

21 октября 2025, 14:19

Надежда Бабкина (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

На российской эстраде все чаще появляются артисты, исполняющие народные песни в современном звучании. Одной из новых представительниц жанра стала певица Татьяна Куртукова, чьи композиции быстро набирают популярность.





Народная артистка России Надежда Бабкина в разговоре с Общественной Службой Новостей отметила, что с радостью наблюдает за возвращением интереса к фольклорным мотивам.





«Мне очень симпатизирует то, что сейчас много молодых певцов, которые хотят исполнять песни именно в народном стиле. Да, они адаптированы под эстрадный формат, но все равно мы слышим именно народный стиль, что очень радует. Наконец-то мы перестаем подражать западным тенденциям в музыке и возвращаемся к своим корням», — сказала Бабкина.

«Нет никакой у нас конкуренции. Я очень рада, что такая девчонка появилась, она молодец! Мне нравится ее песня “Матушка-земля”, как и многим. Но я бы хотела от Тани чуть больше жизни, чуть больше энергии. Нет в ней пока пульса, а очень хотелось бы», — поделилась артистка.