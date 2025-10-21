«Теперь в нашей жизни есть ты»: актриса Ванесса Кирби впервые стала мамой
Звезда «Короны» актриса Ванесса Кирби стала мамой
Британская актриса Ванесса Кирби и её избранник Пол Рэбил стали родителями, о чём пара поделилась в социальных сетях 19 октября.
Пол опубликовал трогательный пост, в котором рассказал о рождении ребёнка, сопроводив публикацию милыми кадрами: на одном из них он нежно держит новорождённого, завернутого в одеяло, а на других — счастливые моменты с Ванессой в домашней обстановке.
«Я понимаю, что родительство одновременно замедляет и пробуждает тебя. Я очень благодарен за то, что я могу просыпаться каждое утро с огромной любовью и за то, что теперь в нашей жизни есть ты», — написал Пол в подписи к фото.При этом пара решила пока не раскрывать имя малыша, его пол и точную дату рождения. Ванесса Кирби пока воздерживается от комментариев в соцсетях.