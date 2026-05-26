Надежда Бабкина призвала не критиковать молодых режиссёров
Надежда Бабкина поддержала скандального «Гамлета» с Юрой Борисовым
Надежда Бабкина высказалась в поддержку режиссёра Андрея Гончарова, чей спектакль «Гамлет» с участием Юры Борисова вызвал бурные обсуждения и неоднозначную реакцию публики. Об этом сообщает «Пятый канал».
По мнению артистки, молодым постановщикам важно давать возможность экспериментировать и искать собственный подход.
«Ни один режиссёр — ни молодой, ни взрослый — не умеет работать с народным жанром. И когда они к нам приходят, мы аккуратненько их подталкиваем туда, куда надо. А когда они вникают, им безумно нравится, они становятся нашими друзьями. Режиссёрам надо давать возможность своими глазами видеть то, что мы видим», — заявила Надежда Бабкина.Также певица подчеркнула, что старается не участвовать в публичной критике коллег, если речь не идёт о её профессиональной области — народной музыке и культуре.