Прокуратура запросила 400 часов работ для рэпера Оксимирона*
В Санкт-Петербурге прокуратура заочно запросила для рэпера Мирона Фёдорова* (Оксимирон*) 400 часов обязательных работ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Музыканта просят признать виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Речь идёт об отсутствии соответствующей маркировки на публикациях в его Telegram-канале. Кроме того, обвинение требует запретить Фёдорову* размещать материалы в социальных сетях сроком на три года.
Рэпер в настоящее время находится за пределами России, его объявили в розыск и заочно арестовали. В реестр иностранных агентов Минюста РФ артиста включили в 2022 году.
Ранее Фёдоров* уже привлекался к административной ответственности: его штрафовали за отсутствие маркировки, а также по делу, связанному с песней «Ойда», которую впоследствии запретили к распространению.
*признан иноагентом в РФ