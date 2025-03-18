Надежда Ермакова высказалась о якобы попадании в рейтинг самых некрасивых девушек «Дома-2»

Надежда Ермакова (фото: Telegram @Ermakova_live)
Хейтеры попытались убедить бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Надежду Ермакову в том, что она якобы возглавила рейтинг самых некрасивых девушек на проекте.
В соцсетях телезвезде прислали скриншот сомнительной достоверности и подписали, что, наверное, очень стрёмно возглавлять такие хит-парады. Но Ермакова не растерялась и вынесла обсуждение в публичное поле. Ей удалось достойно поставить недоброжелательных пользователей на место.
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«Что я об этом думаю? Я поржала. Кто-то вот мне присылает такие картинки, где я возглавляю топ самых некрасивых девушек «Дома-2», а кто-то в прошлом году вручил мне корону на конкурсе «Топ самых красивых женщин Москвы». А я одна и та же. В мире всё относительно. За чьё-то восприятие я точно не в ответе. Я такая, какая есть. Я не 100 долларов, чтобы вам нравиться. Что я могу сказать? Могу только посмеяться», – написала Надежда.Она добавила, что считает «убогостью» попытки критиковать внешность других людей и смеяться над ней. Звезда телепроекта подчеркнула, что неудачные фотографии есть у каждой девушки, однако надо работать над собой и своим восприятием, чтобы не поддаваться на нелестные заявления злопыхателей.
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Анастасия Чинкова