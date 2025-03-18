Потом будет поздно: Ксению Бородину призывают заключить брачный договор

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)
Адвокат Александр Кудряшов рекомендует Ксении Бородиной заключить брачный договор с будущим мужем Николаем Сердюковым. Он подчеркнул, что в Европе 95% браков сопровождаются подписанием контракта, который регулирует имущественные права супругов.
Кудряшов отметил, что в России многие скептически относятся к брачным договорам, которые воспринимаются как предвестники развода. Однако адвокат считает, что Бородиной необходимо подписать такой документ, чтобы всё имущество, приобретённое до вступления в брак, осталось за ней, а купленное во время семейной жизни, в случае развода, делилось по установленным правилам.
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«Европейский опыт доказывает: брачный контракт – это не признак недоверия, а инструмент цивилизованного решения возможных разногласий», – подчеркнул Кудряшов в беседе с «Пятым каналом».Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков начали встречаться в мае прошлого года. Пара познакомилась на съёмках проекта «Последний герой». Недавно звезда объявила, что они с возлюбленным уже подали заявление в ЗАГС.
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Анастасия Чинкова