«Мешает гордыня»: Алексей Чумаков сделал внезапное признание о браке с Ковальчук
Чумаков заявил, что после 18 лет брака его уже ничего не раздражает в Ковальчук
Певец Алексей Чумаков в разговоре с журналистами рассказал, что его раздражает в супруге Юлии Ковальчук. Слова Алексея приводит сайт tvcenter.ru.
Чумаков и его жена посетили одно из светских мероприятий в Москве. Артист ответил на вопрос о своём браке с юмором.
«После 18 лет совместной жизни меня в ней не раздражает уже ничего! Раньше меня раздражало, что она существенно быстрее, чем я. Но потом меня начало раздражать, что я существенно медленнее, чем она», — заявил певец.Чумаков назвал свой главный недостаток. Он сообщил, что ему мешает гордыня, которая не позволяет признать собственную неправоту. Алексей уточнил, что в такой ситуации он может замолчать, но не говорит фразу «Я не прав».
Ранее Алексей Чумаков высказался о своём гардеробе.