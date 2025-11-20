«Мешает гордыня»: Алексей Чумаков сделал внезапное признание о браке с Ковальчук

20 ноября 2025, 21:18

Чумаков заявил, что после 18 лет брака его уже ничего не раздражает в Ковальчук

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: ВКонтакте @chumakoff_ru)

Певец Алексей Чумаков в разговоре с журналистами рассказал, что его раздражает в супруге Юлии Ковальчук. Слова Алексея приводит сайт tvcenter.ru.





Чумаков и его жена посетили одно из светских мероприятий в Москве. Артист ответил на вопрос о своём браке с юмором.

«После 18 лет совместной жизни меня в ней не раздражает уже ничего! Раньше меня раздражало, что она существенно быстрее, чем я. Но потом меня начало раздражать, что я существенно медленнее, чем она», — заявил певец.

