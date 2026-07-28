Песни и фото Арианы Гранде оказались в продаже после взлома аккаунтов её команды

28 июля 2026, 21:36

Ариана Гранде подала в суд на хакеров из-за утечки личных материалов

Ариана Гранде (Фото: Instagram* / @arianagrande)

Ариана Гранде обратилась в суд после того, как два хакера получили доступ к аккаунтам продюсеров и фотографов, с которыми она сотрудничала. По данным иска, злоумышленники похитили личные и рабочие материалы артистки, которые не предназначались для публикации. Об этом сообщает XONEWS.