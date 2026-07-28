Песни и фото Арианы Гранде оказались в продаже после взлома аккаунтов её команды
Ариана Гранде обратилась в суд после того, как два хакера получили доступ к аккаунтам продюсеров и фотографов, с которыми она сотрудничала. По данным иска, злоумышленники похитили личные и рабочие материалы артистки, которые не предназначались для публикации. Об этом сообщает XONEWS.
Среди украденных файлов оказались неизданные песни, аудиозаписи, видео и фотографии Гранде. Как утверждается в документах, эти материалы были позже выставлены на продажу в даркнете.
Певица требует привлечь хакеров к ответственности за взлом аккаунтов и незаконное распространение её творческого архива. Официальные представители артистки пока не раскрывают дополнительные подробности дела.
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