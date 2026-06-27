«Я не знаю, сколько мне осталось»: Лерчек откровенно рассказала о борьбе с раком

27 июня 2026, 13:47

Лерчек впервые подробно рассказала о лечении рака и реакции на слухи о диагнозе

Валерия Чекалина (Фото: кадр видео Rutube-канала Fametime TV)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) впервые подробно высказалась о страшном диагнозе и своей внешности в интервью Надежде Стрелец. Известно, что Валерия лечится от рака 4-й стадии и уже перенесла несколько химиотерапий.





Многие сомневаются в болезни девушки из-за приостановки её уголовного дела и того, что у неё сохраняются волосы и брови. Лерчек призналась, что это её задевает, но не ломает.

«Да, временами мне плохо бывает, но временами я чувствую себя хорошо. Я беру от жизни всё. Потому что я не знаю, сколько мне осталось. Может быть, мне осталось, не знаю, там, три месяца, а может быть, 30 лет», — отметила Чекалина.