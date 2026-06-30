«Я боюсь, что ты умрёшь, мам»: страшный рисунок дочери и отношения с Луисом. В чем Лерчек впервые призналась на интервью Надежде Стрелец
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) впервые за долгое время дала большое откровенное интервью. После диагностированного рака она встретилась с Надеждой Стрелец и честно ответила на самые острые вопросы. Что говорят врачи, сколько ей осталось жить, как болезнь матери отражается на детях и почему она по-прежнему продолжает выходить в свет, игнорируя обстоятельства, читайте в материале «Радио 1».
Откровенное признание ЛерчекОтвечая на самый тяжёлый вопрос, многодетная мать не стала создавать иллюзий. Королева марафонов откровенно рассказала, что врачи делают всё возможное, ежедневно борясь за жизнь пациентки с помощью современных протоколов лечения, однако конкретных прогнозов никто не даёт. При этом Валерия призналась, что терапия выматывает её физически и эмоционально, но любовь к детям и внутренний настрой помогают многодетной матери не сдаваться.
«Я не знаю, сколько мне осталось. Может, мне осталось три месяца, а может, 30 лет. Бывает большая усталость, но я собираюсь и, как настоящий боец, справляюсь со всем этим медикаментозно. Во многом мне помогает и мой настрой, мне есть ради чего жить», — поделилась Лерчек в интервью на YouTube-канале «Надежда Стрелец».
Скептики и ответ Чекалиной в цитатеКак только некогда железная бизнесвумен снова появилась на светских мероприятиях и в спортзале, многие пользователи в интернете усомнились в реальности диагноза Валерии. В интервью блогер объяснила это просто: в те редкие дни, когда химиотерапия отпускает и самочувствие улучшается, молодая женщина старается провести каждую минуту с пользой.
«Мне бывает плохо, но временами я чувствую себя хорошо. И в те моменты, когда мне хорошо, я просто беру от жизни всё», — заявила Чекалина.
Страх матери, рисунок дочери и слёзыСамой пронзительной частью интервью стал рассказ о том, как мать сообщила детям о своём диагнозе. Валерия призналась, что они не стали скрывать правду и объяснили ситуацию максимально честно, прибегнув к помощи семейного психолога.
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Наибольшего накала эмоций достиг разговор с дочерью Алисой — девочка изобразила свой страх на рисунке и разрыдалась. Именно в этот момент к Лерчек пришло осознание: тревога направлена не на собственный уход, а на то, как переживут эту утрату её четверо детей.
«Она мне сказала: «Я боюсь, что ты умрешь, мам». И я впервые в жизни поняла, что боюсь, но не своей болезни, а то, как воспримут это мои дети. Мы с ней плакали вместе, обнялись, и это был очень трогательный момент», — призналась блогер.Болезнь кардинально изменила не только график, но и жизненные ценности. Если раньше Валерия целыми днями пропадала на работе, оставляя детей на бабушку, то теперь каждая свободная минута посвящена семье. Экс-супруга Артёма Чекалина призналась: бесконечная погоня за деньгами утратила смысл, а на первый план вышли здоровье и близкие люди.
«Раньше из-за работы я была постоянно как белка в колесе. Рано уходила из дома и поздно приходила. Воспитание детей было в основном на бабушке. Сейчас я с детьми больше времени провожу и этому очень рада. Всех денег мира все равно не заработаешь», — сообщила инфобизнесвумен.
Как Валерия справляется с последствиями химиотерапииЛерчек честно рассказала: одним из самых тяжёлых последствий химиотерапии стала потеря волос — их пришлось сбрить наголо. Предпринимательница призналась, что очень боялась «стать некрасивой» и потерять работу. Но поддержка подруг, подаривших дорогие парики, которые помогли молодой женщине вновь ощутить свою привлекательность, и забота бойфренда Луиса Сквиччиарини поддерживают её в борьбе с неуверенностью. Впервые перед камерой Валерия показала бритую голову, не сдерживая слёз.
«Все мы знаем, что синяки под глазами можно замазать, поредевшие бровки и реснички можно подкрасить. И сейчас есть такие парики, которые выглядят очень натурально. Сначала я сильно переживала, что это выглядит ненатурально, но потом я отрезала себе чёлочку. Так стало намного красивее», — поделилась Лерчек.
Смирение как путь к исцелениюНесмотря на тяжесть заболевания, у пациентки Чекалиной отмечена положительная динамика. Блогер поделилась хорошей новостью: из лёгких ушли метастазы, зрение улучшилось, а отёк в коре головного мозга уменьшился. Ключевым для пациентки стало не само улучшение, а психологический сдвиг. Она перестала бояться и переживать, приняла свою новую реальность — и только после этого врачи зафиксировали первые улучшения. Это придало сил продолжать лечение и не терять надежду, что даже на четвёртой стадии ремиссия возможна.
«Если до этого мой глаз видел на 20%, то потом стал видеть на 40%. Когда я смирилась с тем, что буду так видеть, что ничего страшного в этом нет, то начались улучшения. Сейчас, если я закрою свой левый глаз, то нормально смогу ходить», — сообщила Валерия.