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«Я боюсь, что ты умрёшь, мам»: страшный рисунок дочери и отношения с Луисом. В чем Лерчек впервые призналась на интервью Надежде Стрелец

Валерия Чекалина (Фото: Инстаграм*@ler_chek)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) впервые за долгое время дала большое откровенное интервью. После диагностированного рака она встретилась с Надеждой Стрелец и честно ответила на самые острые вопросы. Что говорят врачи, сколько ей осталось жить, как болезнь матери отражается на детях и почему она по-прежнему продолжает выходить в свет, игнорируя обстоятельства, читайте в материале «Радио 1».



Откровенное признание Лерчек

Отвечая на самый тяжёлый вопрос, многодетная мать не стала создавать иллюзий. Королева марафонов откровенно рассказала, что врачи делают всё возможное, ежедневно борясь за жизнь пациентки с помощью современных протоколов лечения, однако конкретных прогнозов никто не даёт. При этом Валерия призналась, что терапия выматывает её физически и эмоционально, но любовь к детям и внутренний настрой помогают многодетной матери не сдаваться.

Валерия Чекалина (Фото: Инстаграм*@ler_chek)
«Я не знаю, сколько мне осталось. Может, мне осталось три месяца, а может, 30 лет. Бывает большая усталость, но я собираюсь и, как настоящий боец, справляюсь со всем этим медикаментозно. Во многом мне помогает и мой настрой, мне есть ради чего жить», — поделилась Лерчек в интервью на YouTube-канале «Надежда Стрелец».

Скептики и ответ Чекалиной в цитате

Как только некогда железная бизнесвумен снова появилась на светских мероприятиях и в спортзале, многие пользователи в интернете усомнились в реальности диагноза Валерии. В интервью блогер объяснила это просто: в те редкие дни, когда химиотерапия отпускает и самочувствие улучшается, молодая женщина старается провести каждую минуту с пользой.

«Мне бывает плохо, но временами я чувствую себя хорошо. И в те моменты, когда мне хорошо, я просто беру от жизни всё», — заявила Чекалина.

Страх матери, рисунок дочери и слёзы

Самой пронзительной частью интервью стал рассказ о том, как мать сообщила детям о своём диагнозе. Валерия призналась, что они не стали скрывать правду и объяснили ситуацию максимально честно, прибегнув к помощи семейного психолога.
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Наибольшего накала эмоций достиг разговор с дочерью Алисой — девочка изобразила свой страх на рисунке и разрыдалась. Именно в этот момент к Лерчек пришло осознание: тревога направлена не на собственный уход, а на то, как переживут эту утрату её четверо детей.

«Она мне сказала: «Я боюсь, что ты умрешь, мам». И я впервые в жизни поняла, что боюсь, но не своей болезни, а то, как воспримут это мои дети. Мы с ней плакали вместе, обнялись, и это был очень трогательный момент», — призналась блогер.
Болезнь кардинально изменила не только график, но и жизненные ценности. Если раньше Валерия целыми днями пропадала на работе, оставляя детей на бабушку, то теперь каждая свободная минута посвящена семье. Экс-супруга Артёма Чекалина призналась: бесконечная погоня за деньгами утратила смысл, а на первый план вышли здоровье и близкие люди.

«Раньше из-за работы я была постоянно как белка в колесе. Рано уходила из дома и поздно приходила. Воспитание детей было в основном на бабушке. Сейчас я с детьми больше времени провожу и этому очень рада. Всех денег мира все равно не заработаешь», — сообщила инфобизнесвумен.

Как Валерия справляется с последствиями химиотерапии

Лерчек честно рассказала: одним из самых тяжёлых последствий химиотерапии стала потеря волос — их пришлось сбрить наголо. Предпринимательница призналась, что очень боялась «стать некрасивой» и потерять работу. Но поддержка подруг, подаривших дорогие парики, которые помогли молодой женщине вновь ощутить свою привлекательность, и забота бойфренда Луиса Сквиччиарини поддерживают её в борьбе с неуверенностью. Впервые перед камерой Валерия показала бритую голову, не сдерживая слёз.

Валерия Чекалина (Фото: Инстаграм*@ler_chek)
«Все мы знаем, что синяки под глазами можно замазать, поредевшие бровки и реснички можно подкрасить. И сейчас есть такие парики, которые выглядят очень натурально. Сначала я сильно переживала, что это выглядит ненатурально, но потом я отрезала себе чёлочку. Так стало намного красивее», — поделилась Лерчек.

Смирение как путь к исцелению

Несмотря на тяжесть заболевания, у пациентки Чекалиной отмечена положительная динамика. Блогер поделилась хорошей новостью: из лёгких ушли метастазы, зрение улучшилось, а отёк в коре головного мозга уменьшился. Ключевым для пациентки стало не само улучшение, а психологический сдвиг. Она перестала бояться и переживать, приняла свою новую реальность — и только после этого врачи зафиксировали первые улучшения. Это придало сил продолжать лечение и не терять надежду, что даже на четвёртой стадии ремиссия возможна.

«Если до этого мой глаз видел на 20%, то потом стал видеть на 40%. Когда я смирилась с тем, что буду так видеть, что ничего страшного в этом нет, то начались улучшения. Сейчас, если я закрою свой левый глаз, то нормально смогу ходить», — сообщила Валерия.

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Арсений Орлов

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