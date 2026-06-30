30 июня 2026, 18:10

Валерия Чекалина (Фото: Инстаграм*@ler_chek)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) впервые за долгое время дала большое откровенное интервью. После диагностированного рака она встретилась с Надеждой Стрелец и честно ответила на самые острые вопросы. Что говорят врачи, сколько ей осталось жить, как болезнь матери отражается на детях и почему она по-прежнему продолжает выходить в свет, игнорируя обстоятельства, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Откровенное признание Лерчек Скептики и ответ Чекалиной в цитате Страх матери, рисунок дочери и слёзы Как Валерия справляется с последствиями химиотерапии Смирение как путь к исцелению

Откровенное признание Лерчек



Валерия Чекалина (Фото: Инстаграм*@ler_chek)

«Я не знаю, сколько мне осталось. Может, мне осталось три месяца, а может, 30 лет. Бывает большая усталость, но я собираюсь и, как настоящий боец, справляюсь со всем этим медикаментозно. Во многом мне помогает и мой настрой, мне есть ради чего жить», — поделилась Лерчек в интервью на YouTube-канале «Надежда Стрелец».

Скептики и ответ Чекалиной в цитате

«Мне бывает плохо, но временами я чувствую себя хорошо. И в те моменты, когда мне хорошо, я просто беру от жизни всё», — заявила Чекалина.

Страх матери, рисунок дочери и слёзы

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«Она мне сказала: «Я боюсь, что ты умрешь, мам». И я впервые в жизни поняла, что боюсь, но не своей болезни, а то, как воспримут это мои дети. Мы с ней плакали вместе, обнялись, и это был очень трогательный момент», — призналась блогер.

«Раньше из-за работы я была постоянно как белка в колесе. Рано уходила из дома и поздно приходила. Воспитание детей было в основном на бабушке. Сейчас я с детьми больше времени провожу и этому очень рада. Всех денег мира все равно не заработаешь», — сообщила инфобизнесвумен.

Как Валерия справляется с последствиями химиотерапии



Валерия Чекалина (Фото: Инстаграм*@ler_chek)

«Все мы знаем, что синяки под глазами можно замазать, поредевшие бровки и реснички можно подкрасить. И сейчас есть такие парики, которые выглядят очень натурально. Сначала я сильно переживала, что это выглядит ненатурально, но потом я отрезала себе чёлочку. Так стало намного красивее», — поделилась Лерчек.

Смирение как путь к исцелению

«Если до этого мой глаз видел на 20%, то потом стал видеть на 40%. Когда я смирилась с тем, что буду так видеть, что ничего страшного в этом нет, то начались улучшения. Сейчас, если я закрою свой левый глаз, то нормально смогу ходить», — сообщила Валерия.