Блогер Влад Бумага погасил 1,2 млн руб. задолженности перед ФНС

17 декабря 2025, 11:25

Фото: iStock/blinow61

Блогер Влад Бумага оплатил миллионную задолженность перед Федеральной Налоговой Службой.





По данным «Постньюс», долг блогера составлял более 1,2 миллиона рублей по деятельности его ИП. Последние 900 тысяч ему начислили за последние два месяца.





«После этого ФНС начала стандартные процедуры взыскания. Погашение долга позволило Бумаге избежать блокировки банковских счетов со стороны налоговой службы», — говорится в материале издания.