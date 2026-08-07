Стало известно, как чувствует себя Ирина Безрукова после перелома
Актриса Ирина Безрукова сообщила о хорошем самочувствии после перелома ноги
Ирина Безрукова сообщила, что её самочувствие остаётся хорошим, несмотря на перелом ноги.
В беседе с «Газетой.Ru» артистка сообщила, что сложнее всего ей даются бытовые дела — они требуют значительно больше времени из-за сниженной скорости передвижения.
«Чувствую я себя хорошо. Я под наблюдением врачей нахожусь. Врачи прекрасные, причём все, с кем я сталкивалась. Самочувствие хорошее, прогнозы у врачей тоже. Но нужно время. Дело в том, что кость должна срастись за какое-то время», — заявила Ирина.Актриса сожалеет, что не сможет сыграть в августовских спектаклях. Безрукова принесла извинения поклонникам, которые покупали билеты ради неё, и пообещала сделать всё для скорейшего восстановления. Она отметила, что многочисленные пожелания здоровья и вопросы о нуждах её трогают — это придаёт ей силы и поднимает настроение.