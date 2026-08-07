«Угонщица»: Супруга Павла Мамаева рассказала о травле в начале их отношений

07 августа 2026, 19:29

Надежда Мамаева опровергла обвинения в том, что увела мужа из семьи

Надежда Мамаева (Фото: Instagram* @mamaeva_nadihope)

Жена футболиста Павла Мамаева Надежда высказалась об отношениях с мужем.





Известно, что пара столкнулась с волной критики в самом начале пути — многие тогда называли Надежду «угонщицей».



В беседе с «Леди Mail» Мамаева сообщила, что их с Павлом отношения стартовали после завершения его предыдущего брака.

«Развод был в марте, а первое свидание у нас было 1 июля. Никакой «угонщицей» я не была. Последние пару лет мне ежедневно пишут женщины из разных уголков России, извиняясь передо мной. Мол, простите, что плохо думали о вас, просто вы молчали, и мы верили тому, что говорит бывшая жена вашего мужа. И сегодня хейта в моей жизни нет. Только добрые слова поддержки и комплименты», — подчеркнула супруга футболиста.