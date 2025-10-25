«Надышалась куриным помётом»: Ксения Бородина ответила Насте Ивлеевой

25 октября 2025, 15:06

Блогеры раскритиковали Настю Ивлееву из-за теории заговора о взломах

Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @_agentgirl_)

В Сети разгорелся конфликт между известными блогерами и Настей Ивлеевой после того, как в её Telegram-канале появился репост теории заговора о массовых взломах аккаунтов в Instagram*. Об этом сообщает «Свита Короля».