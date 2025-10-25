«Надышалась куриным помётом»: Ксения Бородина ответила Насте Ивлеевой
В Сети разгорелся конфликт между известными блогерами и Настей Ивлеевой после того, как в её Telegram-канале появился репост теории заговора о массовых взломах аккаунтов в Instagram*. Об этом сообщает «Свита Короля».
Согласно этой теории, звёзды вроде Ксении Бородиной, Ольги Бузовой, Гарика Галича, Оксаны Самойловойи других якобы сами предоставляли доступ к своим аккаунтам, чтобы затем получать процент с выманенных «хакерами» средств у подписчиков.
На репост Бородина ответила резко, заявив, что Ивлеева «надышалась куриным помётом», и вспомнила скандальную голую вечеринку блогера.
Администраторы канала Ивлеевой позже объяснили, что публикуют разные точки зрения и посоветовали звёздам направлять недовольство на крупные СМИ или на Екатерину Мизулину.
