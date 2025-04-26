Волочкова призналась, что её 19-летняя дочь тайно обвенчалась с женихом

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной (фото: Instagram* @volochkova_art)
Анастасия Волочкова рассказала о венчании 19-летней дочери Ариадны и её 23-летнего избранника Никиты Григоряна. На церковном таинстве сама балерина не присутствовала.
Сегодня, 26 апреля, Ариадна Волочкова выйдет замуж. Свадьба состоится в тронном зале особняка Мясникова в Петербурге. Выяснилось, что незадолго до торжества возлюбленные скрепили свой союз в церкви.
Дочь Волочковой изначально утверждала, что такой союз для неё намного важнее, чем пышная свадьба, которую для неё организует мама.
Венчание состоялось в Армянской апостольской церкви Святой Екатерины в Петербурге.
«Вы знаете, свадьба, венчание и роспись – это в принципе личное дело жениха и невесты. Это мне нужен был размах, царская свадьба в Екатерининском дворце, на следующий день в Юсуповском дворце, ну так, по-волочковски. Ариадне же этого не надо. У неё будет свадьба принцессы, которую дарит ей мама», – отметила Волочкова.
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*запрещён в РФ
Дочь Волочковой изначально утверждала, что такой союз для неё намного важнее, чем пышная свадьба, которую для неё организует мама.
Венчание состоялось в Армянской апостольской церкви Святой Екатерины в Петербурге.
«Туда никто не был приглашён, ни я, ни моя мама, никто иной. Это было личное решение Ариадны и Никиты, что их венчают просто вдвоём. И я уважаю мнение своей дочери, что она не нуждается в этой показухе и в освещении. Она уже понимает, что даже её слова коверкают и подают в другом совершенно свете», – высказалась Волочкова в беседе с изданием StarHit.Балерина подчеркнула, что за все годы популярность у неё выработалась броня от нападок, в отличие от Ариадны. В итоге Волочкова согласилась не приглашать представителей СМИ на свадьбу, как того хотела её дочь.
«Вы знаете, свадьба, венчание и роспись – это в принципе личное дело жениха и невесты. Это мне нужен был размах, царская свадьба в Екатерининском дворце, на следующий день в Юсуповском дворце, ну так, по-волочковски. Ариадне же этого не надо. У неё будет свадьба принцессы, которую дарит ей мама», – отметила Волочкова.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова