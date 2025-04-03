«На кону миллион»: Продюсер Пригожин рассказал, как надо следить за формой и мужским здоровьем

Продюсер Иосиф Пригожин с возрастом стал внимательнее и бережнее относиться к своему здоровью и в свои 56 лет, которые он отметил вчера, сохраняет неплохую физическую форму. А это немаловажно для мужа такой красавицы, как певица Валерия.