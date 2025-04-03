«На кону миллион»: Продюсер Пригожин рассказал, как надо следить за формой и мужским здоровьем

Самира, Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Телеграм @valeriyaofficial)
Продюсер Иосиф Пригожин с возрастом стал внимательнее и бережнее относиться к своему здоровью и в свои 56 лет, которые он отметил вчера, сохраняет неплохую физическую форму. А это немаловажно для мужа такой красавицы, как певица Валерия.
О том, как ему это удаётся, деятель шоу-бизнеса рассказал в эфире программы «Светская хроника», которая выходит в эфире Пятого канала. По его словам, он тайком от супруги ест некоторые вредные продукты, но регулярно обращается к медикам. Пригожин собирается радикально похудеть к лету, уже сбросил несколько килограммов, а ещё заключил необычное пари.
Недавно он показал подписчикам, как проводит время в тренажерном зале: делает наклоны и растяжку, укрепляет мышцы таза, записался к индивидуальному тренеру. Но подписчиков потрясло даже не это. Оказывается, муж знаменитой артистки заключил со своим инструктором нестандартную сделку.
Знакомые и коллеги продюсера также находятся в лёгком недоумении. Зачем ему всё это, тем более, что он так далёк от спорта? Зачем упражнения в стиле Анастасии Волочковой, да ещё за немалые деньги?
Сам он уверяет, что всё это — исключительно ради здоровья.
Валерия к намерениям супруга относится с лёгким скепсисом. Она дала понять, что не слишком верит в физические возможности, силу воли и спортивные результаты Иосифа.
Но Пригожин, судя по всему, не намерен сдаваться и явно хочет доказать жене: ради нее он способен на любые подвиги и совершает их с удовольствием.
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«Я вам хочу сказать такую вещь: состояние здоровья мужчины во многом зависит от его не только физической формы, но и от его физических упражнений, в том числе мозговых и телесных, как говорится», — говорит продюсер.
Недавно он показал подписчикам, как проводит время в тренажерном зале: делает наклоны и растяжку, укрепляет мышцы таза, записался к индивидуальному тренеру. Но подписчиков потрясло даже не это. Оказывается, муж знаменитой артистки заключил со своим инструктором нестандартную сделку.
«Самира, хочешь заработать миллион? Если ты посадишь меня на шпагат, я тебе дам миллион», — сказал Пригожин.
Знакомые и коллеги продюсера также находятся в лёгком недоумении. Зачем ему всё это, тем более, что он так далёк от спорта? Зачем упражнения в стиле Анастасии Волочковой, да ещё за немалые деньги?
Сам он уверяет, что всё это — исключительно ради здоровья.
«У меня нет ощущения, что мне 55. Смотрите, кто больше всего дряхлеет? Бухающие, курящие. Я никогда в жизни не курил, не бухаю. В принципе, очень люблю пешие прогулки, очень люблю ходьбу. Поэтому физические нагрузки очень нужны», — подчеркнул Иосиф Пригожин.
Валерия к намерениям супруга относится с лёгким скепсисом. Она дала понять, что не слишком верит в физические возможности, силу воли и спортивные результаты Иосифа.
«Вообще не переживаю за семейный бюджет», — заявила певица, намекая, что миллиона Самире не видать.
Но Пригожин, судя по всему, не намерен сдаваться и явно хочет доказать жене: ради нее он способен на любые подвиги и совершает их с удовольствием.
«Она — главный человек в моей жизни и в своей, наверное, жизни. Потому что, не будь она такой, наверное, мы бы сегодня не смогли быть вместе, понимаете? Комфортный человек, не пафосный, абсолютно без звездной болезни. Хороший человек. Я ее люблю, обожаю», — заключил муж, продюсер и начинающий спортсмен Иосиф Пригожин.
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Александр Бойцов