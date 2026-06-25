«Надо мечтать об огромном»: Агата Муцениеце раскрыла свой заработок
Актриса Агата Муцениеце зарабатывает больше миллиона ежемесячно
Актриса Агата Муцениеце раскрыла размер своего ежемесячного заработка — он превышает миллион рублей. Ее цитирует Telegram-канал «Светский хроник».
При этом она отметила, что жизнь в Москве, особенно с детьми, требует значительных расходов: практически все заработанные средства тратятся на содержание сына и дочерей. В статью бюджета входят кружки, одежда, продукты, школьные сборы и книги — ежемесячно на это уходит не менее миллиона.
Кроме финансовых вопросов, артистка поделилась и творческими амбициями. Она призналась, что по-прежнему мечтает получить «Оскар».
«Я мечтаю, как всегда, получить «Оскар». Надо же мечтать об огромном. Если половинка хотя бы получилась, значит уже клево. Чтобы половинка была глобальной. Поэтому хочу получить «Оскар». И вообще хочется, чтобы моя карьера повернулась в более серьезное русло», — прокомментировала Муцениеце.
Знаменитость воспитывает двоих детей — сына Тимофея и дочь Мию — от бывшего мужа, актёра Павла Прилучного, с которым развелась в 2020 году. В августе 2025-го она вышла замуж за музыканта Петра Дрангу, а в декабре того же года пара объявила о рождении второй дочери, которую назвали Верой.