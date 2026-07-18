Зендею раскритиковали за серьги с древними артефактами
Зендея оказалась в центре обсуждений после появления на премьере фильма «Одиссея» в Лондоне. Внимание публики привлекли её необычные серьги, созданные с использованием настоящих древних золотых артефактов.
Как сообщает WWD, в украшении были использованы золотые диски возрастом около 2–3 тысяч лет, которые дизайнеры заключили в современную оправу из высококачественного золота и бриллиантов. На сайте бренда Barron London они указаны как «золотые медальоны Зивие», датированные примерно I тысячелетием до нашей эры.
Артефакты связаны с кладом Зивие, обнаруженным в 1947 году на территории современного Ирана. На протяжении десятилетий находка считалась важной частью культурного наследия региона.
После выхода фотографий с красной дорожки пользователи соцсетей разделились во мнениях. Одни назвали образ Зендеи эффектным, а другие раскритиковали использование древних предметов в качестве дорогого аксессуара, заявив, что исторические ценности не должны становиться элементом роскоши.
Археологический блогер Dr. Z the Archaeologist также обратила внимание на неоднозначность ситуации и отметила, что использование иранских артефактов в подобном контексте может вызывать вопросы на фоне сложных политических отношений между странами.
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