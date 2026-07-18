Зендею раскритиковали за серьги с древними артефактами

18 июля 2026, 14:34

Серьги Зендеи с золотом возрастом 3 тысячи лет вызвали скандал

Зендея (Фото: Instagram* / @zendaya)

Зендея оказалась в центре обсуждений после появления на премьере фильма «Одиссея» в Лондоне. Внимание публики привлекли её необычные серьги, созданные с использованием настоящих древних золотых артефактов.