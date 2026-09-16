«Надо не только пиариться»: Миронова выиграла суд у бывшего мужа по алиментам

16 сентября 2026, 17:45

Актриса Мария Миронова выиграла суд у бывшего мужа по делу об алиментах

Мария Миронова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Первое судебное заседание по делу о порядке общения с ребенком и финансовых обязательствах между актрисой Марией Мироновой и ее бывшим супругом Андреем Сорокой продлилось несколько часов. По итогам заседания сторона актрисы добилась благоприятного решения: общение отца с сыном Федором будет проходить только в присутствии матери, пишет StarHit.





Как пояснил адвокат Мироновой Шота Горгадзе, такое решение связано с позицией защиты. Информация приводится 16 сентября.





«Общение с ребенком будет происходить только в присутствии матери до тех пор, пока папа не вспомнит, что надо не только пиариться и показывать кадры того, как он приехал к нему на 1 сентября, но и обеспечивать ребенка», — заявил юрист.