«Надо не только пиариться»: Миронова выиграла суд у бывшего мужа по алиментам
Актриса Мария Миронова выиграла суд у бывшего мужа по делу об алиментах
Первое судебное заседание по делу о порядке общения с ребенком и финансовых обязательствах между актрисой Марией Мироновой и ее бывшим супругом Андреем Сорокой продлилось несколько часов. По итогам заседания сторона актрисы добилась благоприятного решения: общение отца с сыном Федором будет проходить только в присутствии матери, пишет StarHit.
Как пояснил адвокат Мироновой Шота Горгадзе, такое решение связано с позицией защиты. Информация приводится 16 сентября.
«Общение с ребенком будет происходить только в присутствии матери до тех пор, пока папа не вспомнит, что надо не только пиариться и показывать кадры того, как он приехал к нему на 1 сентября, но и обеспечивать ребенка», — заявил юрист.Изначально поводом для разбирательства стал иск Андрея Сороки, который потребовал предоставить ему возможность чаще видеться с сыном и проводить с ним больше времени. В ответ Мария Миронова подала встречный иск о взыскании алиментов.
По словам ее представителя, речь идет о выплатах на содержание Федора, включая суммы за три года, предшествовавшие подаче иска, а также об установлении регулярных платежей до совершеннолетия ребенка. В расчет, в частности, включаются расходы на обучение, спортивные занятия и другие увлечения мальчика. При этом она ранее отмечала, что не хотела выносить семейный конфликт на публику, однако после обращения бывшего мужа в суд заняла открытую позицию.