«Моя Италия»: Актриса Мария Миронова выложила серию трогательных снимков с пятилетним сыном на пляжном отдыхе

31 августа 2025, 06:50

Мария Миронова поделилась теплыми фото с пятилетным сыном на отдыхе в Италии

Мария Миронова с сыном Федором (Фото: Instagram* @mariya_mironova_actress)

Народная артистка России Мария Миронова отдыхает с пятилетним сыном Федором на итальянском побережье. Актриса сделала серию трогательных снимков в честь завершения летнего сезона. Фото и видео звезда опубликовала в личном блоге.





Миронова отправилась загорать и плавать с сыном в солнечный город Сиену. Они вместе нежились под лучами солнца, рисовали загадочные фигуры на песке и гуляли у моря.



На одном из снимков мама с сыном катались на яхте: Миронова предстала в летнем сарафане, оставившем спину полуобнаженной, а ребенка нарядила в яркую футболку и шорты.





«Моя Италия», — подписала публикацию звезда.

