«Моя Италия»: Актриса Мария Миронова выложила серию трогательных снимков с пятилетним сыном на пляжном отдыхе
Мария Миронова поделилась теплыми фото с пятилетным сыном на отдыхе в Италии
Народная артистка России Мария Миронова отдыхает с пятилетним сыном Федором на итальянском побережье. Актриса сделала серию трогательных снимков в честь завершения летнего сезона. Фото и видео звезда опубликовала в личном блоге.
Миронова отправилась загорать и плавать с сыном в солнечный город Сиену. Они вместе нежились под лучами солнца, рисовали загадочные фигуры на песке и гуляли у моря.
На одном из снимков мама с сыном катались на яхте: Миронова предстала в летнем сарафане, оставившем спину полуобнаженной, а ребенка нарядила в яркую футболку и шорты.
«Моя Италия», — подписала публикацию звезда.На другом фото Федор шутливо прикрыл лицо руками, но вовсе не от смущения. Когда в июле артистка впервые вывела сына в свет, то стало ясно, что тот совсем не стесняется камер. К тому же, мальчик всегда часто «мелькает» в блоге мамы и задорно улыбается ее подписчикам.
Напомним, что Миронова была в браке четыре раза, и Федор не ее единственный ребенок. У актрисы также есть сын Андрей (1992 года рождения). Его отцом был первый супруг Марии, президент телекомпании World Fashion Channel Игорь Удалов. Пара прожила вместе семь лет, однако потом рассталась. При этом отношения у них сохранились теплые.
Текущего супруга актрисы зовут Андрей Сорока, Федора она родила именно от него. Сорока моложе звезды примерно на 19 лет, при этом Миронова довольно долго скрывала личность последнего мужа.
Подробнее о личной жизни и достижениях известной артистки читайте в нашем материале.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская