От сцены к подиуму: певица MARGO представила коллекцию в духе Малевича

MARGO

MARGO решила расширить сферу деятельности и запустила собственный бренд одежды. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Основной акцент в первой коллекции сделан на кардиганах из шерсти и кашемира — по задумке артистки, они должны стать универсальной базой гардероба.

Стоимость изделий при этом соответствующая: за одну вещь придётся отдать около 35 тысяч рублей, причём модели представлены как для мужчин, так и для женщин.

Вдохновением для дебютной линейки послужили работы Казимира Малевича — дизайнерская концепция отсылает к эстетике авангарда и современного искусства.

Теперь остаётся понять, готовы ли поклонники певицы не только слушать её музыку, но и носить модные интерпретации искусства за такую цену.

Софья Метелева

