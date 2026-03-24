От сцены к подиуму: певица MARGO представила коллекцию в духе Малевича
MARGO решила расширить сферу деятельности и запустила собственный бренд одежды. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Основной акцент в первой коллекции сделан на кардиганах из шерсти и кашемира — по задумке артистки, они должны стать универсальной базой гардероба.
Стоимость изделий при этом соответствующая: за одну вещь придётся отдать около 35 тысяч рублей, причём модели представлены как для мужчин, так и для женщин.
Вдохновением для дебютной линейки послужили работы Казимира Малевича — дизайнерская концепция отсылает к эстетике авангарда и современного искусства.
Теперь остаётся понять, готовы ли поклонники певицы не только слушать её музыку, но и носить модные интерпретации искусства за такую цену.
