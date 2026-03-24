Школа МакSим без дохода: как бизнес певицы ушёл в «нулевые» отчёты
МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) владеет музыкальной школой, которая на первый взгляд выглядит как полноценный творческий центр с разнообразными программами и активной деятельностью. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
ООО «Школа искусств Максим» было зарегистрировано ещё в 2015 году, и певица является его единственным учредителем. Согласно описанию на сайте, ученикам предлагают широкий спектр занятий: от вокала и хореографии до игры на укулеле и даже необычных направлений вроде рисования песком. Также заявлено, что у школы есть собственная студия звукозаписи, а ученики выступают на масштабных концертах.
Сама артистка ранее объясняла, что идея проекта связана с её личной историей: её мама работала с детьми, и потому создание пространства для творческого развития было для неё особенно важным. При этом школа ориентирована не только на детей — занятия предусмотрены и для взрослых.
Однако финансовая отчётность вызывает вопросы: на протяжении последних четырёх лет компания показывает нулевую выручку и прибыль. Формально бизнес не приносит дохода и выглядит так, будто не ведёт деятельности вовсе.
На этом фоне возникает несколько возможных объяснений: либо фактическая работа ведётся вне юридического лица, либо проект поставлен на паузу, а его онлайн-витрина продолжает существовать.
Идея школы при этом остаётся перспективной — с учётом популярности МакSим и её аудитории такой проект мог бы быть успешным.
