«Надо работать»: солисты «Дискотеки Аварии» рассказали о воспитании детей

Алексей Серов и Алексей Рыжов (фото: Telegram @DiskotekaAvariya)
Солисты группы «Дискотека Авария» рассказали о воспитании детей.
Недавно артисты представили новый трек, записанный совместно с Ольгой Бузовой. Песня получила название «Страна Аления». Сейчас идут съёмки клипа, на которых солисты пообщались с журналистами.
Алексей Серов по видеосвязи позвонил 16-летней дочери Полине, которая отметила, что ей очень нравится творчество отца и новый трек с Бузовой.
Девочка призналась, что её папа очень заботливый, переживает за её благополучие и даёт деньги на личные расходы. Однако, несмотря на это, Полина уже работает бариста в кофейне, чтобы привыкнуть ко взрослой жизни и научиться зарабатывать.
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Алексей Серов по видеосвязи позвонил 16-летней дочери Полине, которая отметила, что ей очень нравится творчество отца и новый трек с Бузовой.
Девочка призналась, что её папа очень заботливый, переживает за её благополучие и даёт деньги на личные расходы. Однако, несмотря на это, Полина уже работает бариста в кофейне, чтобы привыкнуть ко взрослой жизни и научиться зарабатывать.
«Папа просто показывает мне как бы реальную жизнь, что надо работать. Если хочешь чего-то добиться, то надо приложить к этому усилия», – подчеркнула дочь музыканта в беседе с «Пятым каналом».Алексей Рыжов также позвонил своей дочери Татьяне, которая подключилась вместе с внучкой артиста Анной. Девушка поздравила отца с премьерой и передала привет его коллеге Серову.
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Анастасия Чинкова