«Надо расставаться»: певица Валерия раскрыла главный «рэдфлаг» в мужчинах
Певица Валерия поделилась правилом здоровых отношений
Валерия, пережив два брака до встречи с Иосифом Пригожиным и прожив с ним уже более 20 лет, поделилась в подкасте Алины Топаловой наблюдениями о том, как с первых шагов отношений понять, что партнёр — не тот человек.
По словам певицы, главный тревожный сигнал — когда мужчина пытается подавлять личность женщины.
«Когда начинаются такие звоночки, когда пытаются подавить твоё собственное "Я", — надо расставаться», — сказала Валерия.Артистка добавила, что и «гринфлаг» считывается быстро: это искреннее желание мужчины заботиться не только о своей половинке, но и о её окружении, интересах и благополучии — без попыток подмять под себя.