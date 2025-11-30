«Надо расставаться»: певица Валерия раскрыла главный «рэдфлаг» в мужчинах

30 ноября 2025, 22:51

Певица Валерия поделилась правилом здоровых отношений

Валерия (Фото: Instagram* / @valeriya)

Валерия, пережив два брака до встречи с Иосифом Пригожиным и прожив с ним уже более 20 лет, поделилась в подкасте Алины Топаловой наблюдениями о том, как с первых шагов отношений понять, что партнёр — не тот человек.





По словам певицы, главный тревожный сигнал — когда мужчина пытается подавлять личность женщины.





«Когда начинаются такие звоночки, когда пытаются подавить твоё собственное "Я", — надо расставаться», — сказала Валерия.